被崔永元往死裡打2月 馮小剛不忍了反擊「十問」

2018年07月11日 13:11 中時電子報 蔡曉婷

馮小剛發文。（圖／取自馮小剛微博）

大陸央視前主持人崔永元疑因不滿過去遭馮小剛電影《手機》影射而結下心結，近日《手機2》開拍，崔永元便連番攻擊起馮小剛與電影公司，被崔永元往死裡打2個月後，今(11日)中午馮小剛終於打破沉默，提出「十問」反擊崔永元，更說：「你揚言要讓《手機2》停拍，你太不自量力了吧？」

崔永元先前抖出馮小剛在洛杉磯有2間豪宅，以及相關稅務問題，對此，馮小剛稍早首度開腔，說崔永元吵了2個月，他因想專注拍電影、不想給社會添亂、加上周遭的人都說他是病人，馮小剛才忍下這口氣，如今他忍無可忍，決定回擊。

馮小剛先是反問崔永元何以確定《手機》影射的是他？又問若真的是為何不提告？他批崔永元身為教授，常教學子切勿對號入座文藝作品，自己卻因此折騰自己，接著反擊崔開了不少公司，「敢不敢把自己的稅單拿出來曬一曬？」並批他給大陸電影產業扯後腿，許多明星賺錢同時不忘做公益回饋弱勢，「你摸著自己良心說，你做得比別人好嗎？」

馮小剛又說，崔永元自稱是好爸爸、好丈夫，卻公然用汙言穢語汙辱女性跟小孩，他明明是記者出身，卻老是斷章取義，無顧新聞操守，用編造的「事實」製造股市恐慌，最後怒轟：「你就是一個小人，一個不願意退出歷史舞台的嚼過三遍的甘蔗渣」，最後嗆《手機2》已經順利殺青，崔想讓此片停拍的心願不可能實現，酸：「最後，感謝你為這片子做的推廣和宣傳」，令馮小剛不常聯繫的朋友都關心表示超期待，字字句句表達出對崔永元的不滿，但崔永元方面暫未回應。

(中時電子報)