瑪莉亞遠颺 新北投入路樹傾倒災後環境清理

「瑪莉亞」掃過新北市，造成多處路樹倒地橫阻交通，清潔隊已展開清運。（吳家詮翻攝）

友善列印
中時電子報
瑪莉亞颱風過境，新北市轄區內多處路樹傾倒，圖為林口中華路民享路口路樹吹倒壓到下面停車，幸好車內無人。（吳家詮翻攝）
瑪莉亞遠颺新北新北應變中心會報，要求投入路樹傾倒災後環境清理。（吳家詮翻攝）

氣象局於今(11)日11時30分解除中度颱風瑪莉亞陸上颱風警報，新北市災害應變中心同步撤除。副市長李四川今天上午主持第4次工作會報時，針對颱風造成停電、路樹傾倒及災後環境清理等工作，要求各單位全力動員儘速復原，恢復市容。

據統計，瑪莉亞颱風影響期間，共計受理172件災情，以路樹傾倒、電力停電為主，停電戶數共22,697戶，截至11日12時尚有1,164餘戶沒有復電，主要是傾倒樹木碰觸高壓線路，造成饋線跳脫，逐步排除後，即可復電；另本次農委會發佈本市105條土石流黃色警(三峽、新店、坪林、雙溪、烏來、石碇、平溪、三芝區)，指揮官立即下達預防性疏散撤離之命令，加上原住民河濱部落(新店、鶯歌區)疏散作業，合計撤離13區1,470人，收容290人，其餘依親，中午過後均返家；18處漁港729名漁工上岸安置，亦於本市陸上警報解除後，返回船上。

最後，李四川指示環保局各區清潔隊，全面投入環境清理工作，於明(12)日上班日前，完成清理工作。提醒市民，各項恢復市容工作密集進行，颱風過後，天氣狀況仍不穩定，減少山區活動，與避免前往海邊觀浪，以免發生危險。

(中時電子報)

洩漏國軍戰備教則 1 商人3士官涉… 貨車行進間莫名左偏 BRT站玻璃撞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。