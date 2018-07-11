瑪莉亞遠颺 新北投入路樹傾倒災後環境清理

2018年07月11日 13:27 中時電子報 吳家詮

瑪莉亞颱風過境，新北市轄區內多處路樹傾倒，圖為林口中華路民享路口路樹吹倒壓到下面停車，幸好車內無人。（吳家詮翻攝）

瑪莉亞遠颺新北新北應變中心會報，要求投入路樹傾倒災後環境清理。（吳家詮翻攝）

氣象局於今(11)日11時30分解除中度颱風瑪莉亞陸上颱風警報，新北市災害應變中心同步撤除。副市長李四川今天上午主持第4次工作會報時，針對颱風造成停電、路樹傾倒及災後環境清理等工作，要求各單位全力動員儘速復原，恢復市容。

據統計，瑪莉亞颱風影響期間，共計受理172件災情，以路樹傾倒、電力停電為主，停電戶數共22,697戶，截至11日12時尚有1,164餘戶沒有復電，主要是傾倒樹木碰觸高壓線路，造成饋線跳脫，逐步排除後，即可復電；另本次農委會發佈本市105條土石流黃色警(三峽、新店、坪林、雙溪、烏來、石碇、平溪、三芝區)，指揮官立即下達預防性疏散撤離之命令，加上原住民河濱部落(新店、鶯歌區)疏散作業，合計撤離13區1,470人，收容290人，其餘依親，中午過後均返家；18處漁港729名漁工上岸安置，亦於本市陸上警報解除後，返回船上。

最後，李四川指示環保局各區清潔隊，全面投入環境清理工作，於明(12)日上班日前，完成清理工作。提醒市民，各項恢復市容工作密集進行，颱風過後，天氣狀況仍不穩定，減少山區活動，與避免前往海邊觀浪，以免發生危險。

(中時電子報)