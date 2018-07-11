美擬對2千億美元陸產品徵10％關稅 陸媒：無須高估影響

2018年07月11日 13:26 中時 楊家鑫

針對美國川普政府擬對約2000億美元大陸產品加徵10%關稅，大陸新華社引述中國金融四十人論壇高級研究員管濤指出，此消息短期或對金融市場帶來一定負面情緒，但長期發展基本面沒有變化，無須高估其影響；清華大學金融與發展研究中心主任馬駿則表示，還有2個月才會完成徵求意見流程，仍有許多不確定性，大陸有關方面正在深入研究其影響，會考慮採取相應措施減少其負面衝擊。

面對美國一波又一波的貿易戰攻勢，大陸官媒新華社報導指出，中國金融四十人論壇高級研究員管濤認為，美國川普政府擬對約2000億美元大陸產品加徵10%的關稅的消息，短期內或許會給金融市場帶來一定的負面情緒，但長期看來中國金融市場發展的基本面沒有發生變化，無需高估其帶來的影響。

清華大學金融與發展研究中心主任馬駿則表示，「美方昨晚公佈了對2000億美元中國輸美產品徵收10%關稅的建議產品清單，徵求公眾意見。這個徵求意見的過程將持續兩個月左右時間，8月30日完成流程。此後，美方才可能採取行動。最後是否徵稅、對哪些產品徵收，在未來兩個月的時間內還有各種不確定性。」

馬駿認為，大陸有關方面正在深入研究貿易戰對大陸相關企業和行業的影響，會考慮採取相應措施減少其負面衝擊。

人民日報海外版則引述商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育表示，大豆對國計民生非常重要，是從美國進口額和市場占比較高、替代難度較大的商品。也可能是在大陸市場佔有率最高的美國大宗貨物了。但此前大陸已做了部署，國內加緊擴大了大豆種植面積，同時對一系列國家大豆進口實施了零關稅，同時，大陸還能夠比較便利地從俄羅斯、阿根廷、巴西等其它國家獲得替代貨源。

他認為，大陸這一系列的貿易反制，其代價是可以承受的。如果利用得好，也可能成為某些相關高端產品國產化的契機。

(中時 )