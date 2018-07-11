反制陸報復！貿易戰再升級 美再對6兆陸商品加稅

中美貿易戰越演越烈，雙方紛紛祭出報復政策。(圖/shutterstock)

友善列印
中時電子報

中美貿易戰在上周五雙方各自執行對價值340億美元的商品加徵25%關稅後，美國在10日批評中國大陸沒有誠意改變不公平的貿易現狀，竟還對美國報復。美國也決定在9月對中國大陸商品2,000億美元、超過6,000種商品加徵10%關稅報復。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）10日發表聲明稱，「這些年來川普政府耐心要求北京改變不公平的貿易政策，來開放市場及迎接真正的市場競爭，美國非常清楚的提出希望北京可以改變的具體行動，然而不幸的是，中國不但沒改變危害美國經濟未來的作為，還報復對美國產品施加關稅，這些行動完全沒有道理」。

美國貿易代表署（USTR）11日宣布擬對中國大陸價值2,000億美元（約新台幣6兆元）、超過6,000種商品加徵10%關稅，當中包括食品、礦產、包包等消費品，以及「中國製造2025」計劃的科技產品。

這也是北京對華盛頓報復同等價值340億美元的美國商品後，川普威脅要對北京報復政策進行的回應。美國和中國大陸在6日開始正式對彼此價值340億美元的商品加徵25%的關稅，打響了中美貿易戰的第一槍。

美國這次對北京價值2000億美元加徵10%關稅的計畫預計在9月才可能實行，美國貿易代表署將在8月20-23日舉行聽證會，決定加徵關稅的清單。

對此中國大陸商務部也在11日中午表達嚴正抗議，批評美國加速升級貿易戰的害人害己，中方為了維護國家和人民的利益，將被迫作出必要反制政策，並呼籲國際社會共同反對貿易霸淩主義。

(中時電子報)

文章來源：Trump administration announces list of tariffs on $200 billion in Chinese goods

英新任外相杭特 華裔美女妻子意… 輕忽導致？ 西日本「平成最慘水…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。