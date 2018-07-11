反制陸報復！貿易戰再升級 美再對6兆陸商品加稅

2018年07月11日 13:36 中時電子報 蔡萱

中美貿易戰在上周五雙方各自執行對價值340億美元的商品加徵25%關稅後，美國在10日批評中國大陸沒有誠意改變不公平的貿易現狀，竟還對美國報復。美國也決定在9月對中國大陸商品2,000億美元、超過6,000種商品加徵10%關稅報復。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）10日發表聲明稱，「這些年來川普政府耐心要求北京改變不公平的貿易政策，來開放市場及迎接真正的市場競爭，美國非常清楚的提出希望北京可以改變的具體行動，然而不幸的是，中國不但沒改變危害美國經濟未來的作為，還報復對美國產品施加關稅，這些行動完全沒有道理」。

美國貿易代表署（USTR）11日宣布擬對中國大陸價值2,000億美元（約新台幣6兆元）、超過6,000種商品加徵10%關稅，當中包括食品、礦產、包包等消費品，以及「中國製造2025」計劃的科技產品。

這也是北京對華盛頓報復同等價值340億美元的美國商品後，川普威脅要對北京報復政策進行的回應。美國和中國大陸在6日開始正式對彼此價值340億美元的商品加徵25%的關稅，打響了中美貿易戰的第一槍。

美國這次對北京價值2000億美元加徵10%關稅的計畫預計在9月才可能實行，美國貿易代表署將在8月20-23日舉行聽證會，決定加徵關稅的清單。

對此中國大陸商務部也在11日中午表達嚴正抗議，批評美國加速升級貿易戰的害人害己，中方為了維護國家和人民的利益，將被迫作出必要反制政策，並呼籲國際社會共同反對貿易霸淩主義。

(中時電子報)