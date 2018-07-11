把水果變珍珠！屏東大研發解決生產過剩又美味健康

屏科大學食品科學系教授謝寶全帶學生將紅龍果、香蕉、鳳梨、芭樂等水果製作成珍珠粉圓，色彩繽紛又Q彈，吃得更健康又能解決生產過剩果賤傷農的問題。（潘建志攝）

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屏科大學食品科學系教授謝寶全帶學生將紅龍果、香蕉、鳳梨、芭樂等水果製作成珍珠粉圓，色彩繽紛又Q彈，吃得更健康又能解決生產過剩果賤傷農的問題。（潘建志攝）
屏科大學食品科學系教授謝寶全帶學生將紅龍果、香蕉、鳳梨、芭樂等水果製作成珍珠粉圓，色彩繽紛又Q彈，吃得更健康又能解決生產過剩果賤傷農的問題。（潘建志攝）

近日多種水果因生產過剩導致果賤傷農，屏東科技大學食品科學系教授謝寶全帶學生將紅龍果、香蕉、鳳梨、芭樂等水果製作成珍珠粉圓，純天然無添加物，色彩繽紛口感Q彈，還帶有濃濃果香，不但吃得更健康還能增加農產品附加價值。

謝寶全說，台灣每年可以賣出10.2億杯休閒茶飲，平均每人每年消費44杯，營業額也年年創新高，市場潛力龐大。其中珍珠奶茶可說是台灣的「國茶」，現已流行到世界各地，深受各國人士喜愛，成為台灣的象徵之一。

不過市售珍珠有焦糖色素、磷酸鹽等添加物問題，謝寶全因此帶領學生團隊，嘗試將台灣盛產的水果製作成純天然珍珠，團隊將香蕉、紅龍果、鳳梨、芭樂等水果打成汁，加入玉米澱粉及果膠，經多次嘗試後，成功製作出色香味俱全的珍珠。

謝寶全說，珍珠需使用成熟水果製作，農民可去化次級品及過熟水果，對農民幫助很大。500克水果可製作出1公斤珍珠，成本約200元，雖然價錢比市售珍珠高出許多，不過現代人強調健康，天然的水果珍珠還是很有市場潛力，能為飲料市場帶來新風潮。

未來團隊還會嘗試製作芒果、檸檬等口味，甚至製作桂圓、紅棗、枸杞等健康養生珍珠。謝寶全說，水果珍珠不含防腐劑，冷凍可保存2年，目前已有廠商來商討技轉。

(中時 )

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