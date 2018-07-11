輕忽導致？ 西日本「平成最慘水災」釀176人死

西日本遭遇豪大雨襲擊，多處面臨土石流和河川氾濫的衝擊，造成176人死亡。（圖/美聯社）

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中時電子報

綜合日經等多個日本媒體報導，日本內閣官房長官菅義偉稍早證實，造成西日本大片地區傷亡慘重的豪大雨鋒面，目前已造成176人死亡、仍有50餘人下落不明，包含岡山、廣島、愛媛和京都等共12個府縣，多個村町仍處在斷水、斷電和土石流的威脅中，首相安倍晉三（Shinzo Abe）也取消海外出訪行程，親自前往最嚴重的岡山縣慰問。

赴日旅行注意！廣島京都多地大雨警報 釀12死54失蹤

安倍指示中央與各地政府，應該全力協助受災居民重建、申請補助等，並要求自衛隊進駐各地災區搶救。目前受災最深是廣島的吳市，週邊的聯外道路、鐵路和高速公路多因為土石或河川氾濫而被切斷，讓整個城市陷入「孤島」的狀態。而全日本至今仍有25萬戶居民，處於斷水斷電的狀態。

日本首相安倍晉三（圖中央）親赴岡山探視災民。（圖/美聯社）

從日本氣象廳公佈的降雨數據可發現，僅48小時的時間，岐阜縣郡上市就降下679公釐的雨量，其餘包含京都、兵庫、岡山、愛媛和鳥取等地，都有超過400公釐的雨量。快速密集降下的雨水，也讓各地的河川出現「緊急氾濫水量」的警報，像是知名景點京都保津川，就因為大雨磅礡，導致渡船和沿線的嵯峨野小火車被迫停駛。

西日本多地遭遇豪大雨襲擊，廣島是受傷最深的一區。（圖/路透社）

除了人員傷亡和房屋損毀外，不少農村地區的農作物都遭到土石和泥流無情地摧毀，預估農損恐高達數億台幣之多。同時，擁有不少文化古蹟和世界遺產的日本，目前也有69處文化古蹟遭到破壞，數量仍持續增加中；而名列世界遺產清單、位於九州福岡的古墳群，主體也遭受大雨襲擊，出現損壞的狀態，都讓日本政府疲於奔命。

受到豪大雨襲擊，西日本多縣遭遇水災、土石流等威脅。（圖/路透社）

但對於一向自豪於防災系統的日本來說，此番「大雨」帶來的重創，未來勢必面臨嚴峻的檢討聲浪，究竟是日本氣象廳輕忽雨勢、還是氣候變遷的異常、或是水患治理系統過時造成？都將成為安倍政府下一步的最大考驗。

(中時電子報)

文章來源：西日本豪雨、死者160人に　首相が被災地視察

文章來源：西日本の記録的豪雨、死者１６６人・行方不明者５６人に

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