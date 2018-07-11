「哥吉拉」GG了！瑪莉亞捲走沙灘 福隆沙雕秀提早下檔

「哥吉拉」GG了！瑪莉亞捲走沙灘 福隆沙雕秀提早下檔。（資料照 張穎齊翻攝、福容大飯店提供）

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中時電子報
福隆沙雕季，每晚7點到9點都有聲光效果十足的夜間沙雕展。（福容大飯店提供）
許多作品都被風雨及大浪襲擊，幾乎全被夷平的模樣只好讓主辦單位今天宣布提前劃下句點。（圖／福容大飯店提供）

瑪莉亞颱風橫掃北台灣，原訂7月15日結束的2018福隆國際沙雕藝術季，也慘成受害者之一！福隆沙雕季於9日海上颱風警報發布後就暫停開放，主辦單位今日檢視會場，發現原本雄偉壯觀的多座沙雕受重創，許多作品都被風雨及大浪襲擊，幾乎全被夷平，主辦單位今天只好宣布提前劃下句點。

來不及參與福隆沙雕盛事的民眾也沒關係，可以期待7月27日到29日即將登場的貢寮海洋音樂祭，主題「18樂」將帶給所有樂迷更豐富多元的原創音樂。剛放下金曲主持棒的歌手蕭敬騰，將率領獅子合唱團擔任壓軸嘉賓，這是他在金曲之後首度公開亮相！剛拿下金曲最佳新人獎的樂團茄子蛋、以及與金曲最佳男歌手擦身的小宇（宋念宇），也都將出席。

主辦單位表示，瑪莉亞直撲台灣東北角，福隆沙雕不堪風雨及大浪襲擊，而活動原本預計15日閉幕，被迫提前結束。

但回顧80多天展期，來自國內外沙雕師創作的76座沙雕，吸引近30萬人次參觀。其中夜間沙雕展更具特色，在高達10公尺的主雕「顛倒」上以光雕投影方式，讓光影耀動在周圍沙雕作品上，更加美麗。

還有國內沙雕師帶領百位民眾一同體驗沙雕活動，以「福隆號」火車沙雕為意象，讓民眾接續製作20節沙雕車廂，挑戰全台最多人共創且最長的沙雕作品，為明年挑戰金氏紀錄暖身。沙雕猛獸「哥吉拉」也讓參觀民眾留下深刻印象。

(中時電子報)

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