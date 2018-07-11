張孝全、許瑋甯同台 周六台北電影獎揭曉影帝

2018年07月11日 13:53 中時 潘鈺楨

許瑋甯。（北影提供）

柯佳嬿。（北影提供）

2018第20屆台北電影獎頒獎典禮，由陳竹昇、蔡燦得聯合主持，今日發布第2波壓軸頒獎人名單，包括婁燁在內的9位評審委員，前台北電影節主席張艾嘉、李烈，演員張孝全、許瑋甯、黃仲崑、黃遠、黃健瑋、柯佳嬿、高英軒等都將出席頒獎，為本屆頒獎典禮再添星光！

今年台北電影獎最大獎百萬首獎由婁燁領軍的9位評審團共同頒發，得獎作品將從劇情長片、紀錄片、短片、動畫片4類共40部影片中選出，獲得今年台灣電影創作者的最高榮譽。最佳男主角獎由2012年以《女朋友。男朋友》榮膺台北電影獎影帝的張孝全、以及2016年台北電影獎影后許瑋甯共同頒發，兩位都曾任台北電影節大使，代表著不同時期的影展形象。

台北電影節前主席張艾嘉，在百忙之中仍力挺台北電影節，頒發完最佳女配角獎之後，旋即趕回香港；黃仲崑、黃遠父子檔，前者擔綱今年台北電影節開幕片《范保德》男主角，後者去年以《強尼‧凱克》拿下最佳男配角獎，這次攜手揭曉今年的最佳男配角獎，正如《范保德》英文片名《Father to Son》，充滿了溫馨而濃厚的傳承意味。

台北電影節前主席、王牌監製李烈，與《健忘村》、《總舖師》導演、同時也是今年台北電影獎評審委員之一的陳玉勳，將攜手頒發最佳導演。而媒體推薦獎與代表人氣的觀眾票選獎，則由2002年榮獲台北電影獎新演員獎的黃健瑋、演出作品多次入選台北電影獎的實力派演員柯佳嬿、高英軒共同揭獎，3人曾一起演出鄭有傑導演2006年榮獲台北電影獎百萬首獎及觀眾票選獎的《一年之初 》，12年後再聚精采可期。

台北市市長柯文哲亦將搭乘今年主要贊助商LUXGEN U6 GT220車款，來到中山堂共襄盛舉，頒發本屆楊士琪卓越貢獻獎給得主陳國富。台北電影獎今年4個類別共311部影片報名，共計40部作品入選，從中頒發的最高獎金「百萬首獎」不分劇情長片、紀錄片、短片、動畫片均有機會角逐，最後將由評審團從中選出4類最佳影片及不分類男、女主角、男、女配角、新演員、導演、編劇、最佳藝術貢獻獎等16個獎項。

「第20屆台北電影獎頒獎典禮」將於7月14日臺灣電視台(台視主頻)晚間7點全程live轉播，觀眾亦可以在myVideo、LINE TODAY收看網路直播。衛視電影台也將在香港、澳門、泰國、印尼、馬來西亞、新加坡、柬埔寨、菲律賓、緬甸、寮國、菲律賓、越南、美加、紐澳等地區做非即時轉播。

(中時 )