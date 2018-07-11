柯P神算？天氣風險公司透露瑪莉亞快閃關鍵

2018年07月11日 14:01 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

「天氣風險公司」點出，台北沒受什麼影響，關鍵在瑪莉亞半夜突然「北漂20公里」。(圖／翻攝自天氣風險公司臉書)

瑪莉亞颱風快閃，北北基出現6年來首次颱風假不同步，不過北台灣風雨沒有原先預期的驚人，反而有人大讚台北市長柯文哲決定北市不放颱風假是「神算」！「天氣風險公司」透露，台北市一覺醒來之所以沒受什麼影響，關鍵就在瑪莉亞半夜突然「北漂20公里」，恰巧閃過北台灣。

「天氣風險公司」在臉書分析指出，其實在富貴角、鼻頭角都出現了13、14級強陣風，台北市大直半夜也有10級陣風，至於為何北部對強風豪雨無感？關鍵就在於颱風在半夜通過彭佳嶼北方海面時，多向北飄了20-30公里，使颱風眼牆和10級暴風圈「閃過」北部都會區。

氣象達人彭啟明也在臉書表示，瑪莉亞明顯北偏，對台灣友善很多。彭啟明說，颱風行走不是走直線，就像我們開車，方向盤也會隨時調整，尤其接近台灣的偏折，也是影響風雨很大的關鍵因素，差個20公里，結果就有很大不同。

氣象局原先預估，昨晚到今晨是瑪莉亞風雨最大的時段，不過由於瑪莉亞加速北漂，今天一早台北市已經沒甚麼風雨，有網友在PTT上大讚「柯P真的變柯神了」，不過也有人說「柯P不是神，他只是照規定來」。

(中時電子報)