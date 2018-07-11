美前國防官員：美艦繞台 是對陸大戰略一環

2018年07月11日 14:11 中時 王嘉源

美國國防部為派遣兩艘驅逐艦通過台灣海峽的舉動辯護，稱這是「法律上許可的」。大陸則指責美方打「台灣牌」。美國在美陸兩國關係日趨緊張之際向台灣海峽派遣軍艦有何背後的考量呢？美國之音（VOA）中文網11日引據美前國防部官員指出，這是美國對陸大戰略的一部分。

就在美陸兩國開始對各自的產品徵收關稅的第二天，美國兩艘驅逐艦7月7日至8日通過了台灣海峽。大陸國台辦主任、前駐聯合國代表劉結一表示，美方的這個舉動是不可接受的。他說，陸方堅決反對任何損害大陸國家利益的行為。他還指責美方打「台灣牌」。他說，台灣民眾應當清楚的理解美國這些舉動後面的真正目的，不幫助他們打「台灣牌」。

美國之音報導說，美國國防部9日對此做出回應說，美國驅逐艦通過的台灣海峽是在國際水域，因此美國海軍有過境權。五角大廈負責媒體運作的曼寧中校沒有對這次通行的時機做出評論，而是說「我們可以在我們想要的地方飛行、航行和活動」。

美國國防部發言人羅根中校表示，「美國海軍因為多種不同的活動，會不時的從東海航行到南海的過程中經過那個地區」，但他沒有說明這次的活動原因具體是什麼。

為什麼這個時候派軍艦穿越台海？華盛頓保守智庫「傳統基金會」高級研究員成斌（Dean Cheng）對此做出了他的解讀。他在接受美國之音採訪時說：「像很多人一樣，中國領導人對美國政府的所作所為感到迷惑不解，這本身可能就是在這個時候進行這次穿行的原因。」

這位防務問題專家認為，美國在這個時候採取這樣的行動顯然與整體的美陸關係有關。他說，由於川普政府選擇在貿易和南海等一系列問題上不採取低調的態度，美陸關係空前的緊張。

據美國之音報導，前美國國防部負責東亞事務的副助理國防部長鄧志強（Abe Denmark）也認為，美國驅逐艦穿過台灣海峽是美國更大策略的一部分。他在接受美國之音採訪時表示：「這個策略就是彰顯美國的海洋權益，同時向北京發出信息，美國正在關注北京的所作所為。北京在台灣周邊地區加強了軍事活動，美國注意到這樣一個趨勢。我對美軍艦穿過台灣海峽的理解是，華盛頓正在告訴北京，美國注意到有關的事情，並對此做出反應。」

鄧志強並不認為這次美國軍艦穿越台海，與美國對大陸產品徵收關稅的日期是事先協調好的，而是向北京表明，美國意在對北京的行為進行抵制，而這種抵制將包括經濟和軍事等各種各樣的措施。

目前是「威爾遜國際學者中心」亞洲項目主任的鄧志強說，儘管川普總統上台前表示他會在台灣問題上採取不同的做法，但是他就任以來，美國的對台政策實際上與以往政府有相當大的連貫性，所不同的是，北京對台灣民進黨政府採取了更為強硬的政策，包括壓縮它的外交空間，在台灣周圍採取軍事行動等等，因此，美國對台灣的做法也有所改變，主要是對北京的行為做出反應。

他說，美國國會通過的一些涉台法案，尤其是《台灣旅行法》，並沒有在實質上改變什麼東西，而是給美國的行政部門它們本來就有的權力，但這些舉措的確顯示了國會對台灣的支持，以及美國對北京加大對台灣施壓的反彈。

路透社上個月報導說，美國還審視過向台灣海峽派遣航空母艦的計劃，但由於擔心會引發陸方強烈反彈而最終沒有這樣做。曾經在北大學習過中文的鄧志強認為，派遣什麼樣的軍艦穿越台海並不重要，最重要的是美國派遣軍艦穿行台海。

美國之音指出，「傳統基金會」高級研究員成斌認為，航空母艦的出現本身就是做出一個聲明。至於美國決定何時把它的10艘航空母艦中的一艘派往哪個地方，不僅是要表達一個聲明，還要考慮哪些地方最需要這艘航母，而且一艘航母本身涉及的人員多達5千之多，再加上護送艦等，還要再加上幾千人。這些都是美國海軍領導人在做出決定時需要考慮的因素。美國的航空母艦上一次穿越台海是在2007年，當時是小布希總統在任。

上周末穿越台海的兩艘軍艦「馬斯廷號」（Mustin）和「本福德號」（Benfold），均為美國目前服役的最為先進的主力神盾驅逐艦，具有防空和反艦戰力。一艘驅逐艦上一般有250名官兵。

(中時 )