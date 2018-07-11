一瓶養樂多 養活一家三代

2018年07月11日 14:08 中時 范振和

「早安，養樂多！」是早期經典廣告台詞，五、六年級生不陌生，小時候學生遠足，很多小朋友期待背包零食飲料中有養樂多。花蓮總經銷黃裕源從一瓶養樂多談起養活一家三代的心路歷程，期盼大家都能健康養生、快樂多多。

64歲的黃裕源是桃園大溪人，祖父年輕時在花蓮闖蕩有成，小時候，他便跟著父母遷居花蓮，24歲接下養樂多花蓮總經銷的棒子，一家三代就靠著養樂多過一生。「可別小看小小一瓶養樂多，當時一碗陽春麵3元，一瓶養樂多就要2.5元。」黃裕源說，養樂多是活性乳酸菌，有改善胃腸等功效，早期可說是高檔副食品。當時有所謂的「養樂多媽媽」挨家挨戶配送，黃裕源說，他每天都得指揮調度20多名「養樂多媽媽」，自己也會設法開發新客戶。

為此，光是「換帖兄弟」就上百人，「初出社會，10餘個兄弟會的換帖，對事業倒是大有助益。」如今，潮流變了，不再看到「養樂多媽媽」的身影，林立的便利商利商店取而代之，黃裕源的養樂多轉向配送到便利商店、超市，節省不少時間與人力。至於「換帖兄弟」，有的已過世，有的長期臥床，物換星移，如今的應酬，純粹只有兄弟情誼。

黃裕源在30歲時擔任花蓮國際青商會會長，到目前仍保有年紀最輕的會長紀錄，1991年他加入花蓮第一獅子會，他期許80歲以後再當個年紀最大的會長。如今髮蒼蒼、視茫茫，他計畫將養樂多事業將交由第四代兒子黃微翔經營，「此生不再計較得失，平安度日就夠了！」

(中時 )