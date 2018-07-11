罕見年中轉職潮 企業雙軌並行徵人起薪34K

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李宜秦

根據yes123求職網「狗年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，下半年出現罕見年中轉職潮，高達七成八的上班族想換工作，企業除招募畢業生，也想延攬職場老鳥，徵人呈「雙軌並行」。而對於基本工資調漲一事，高達八成八的勞工支持，但有四成的企業表示可能會降低徵才意願。

調查發現下半年出現罕見的年中轉職潮，有七成八的上班族透露有計劃換工作，其中有兩成已投履歷，跳槽主因前三名為「薪水太低」、「公司沒發展性」、「想轉行或創業」。

yes123求職網發言人楊宗斌指出企業第三季求才不僅鎖定畢業生，也想招攬職場老鳥，呈「雙軌並行招募」榮景，起薪平均34K，為五年來同期最高。雙軌招募代表企業看好未來業績，有補人效應，也可能會有高層交棒給接班人，開始世代交替。其中科技業、批發業、餐宿業的求才意願為前三高。

然而勞工對於新工作的月薪期望值為40,146元，較前季期望高，但資方所開出的起薪平均僅34K，雙方期望差距高達15.1％。統計顯示上半年有二成三的企業全面調薪，下半年則僅剩一成二。

而下半年「基本工資審議委員會」將在八月份再次開會，高達八成八的勞工支持調漲基本月薪與時薪，若基本月薪調漲，有七成三的資方預估會跟進調升，但也有超過四成的企業坦言，可能會將低徵才意願。

部分團體極力催生的「颱風防災假」議題，楊宗斌指出相關法律「相關天然災害出勤要點」其實不太具有強制力，就調查來看，有高達六成五的勞工在颱風假當天上工，其中有近五成五的人是被雇主要求出勤。且曾風雨無阻上班的勞工之中，有超過一成的勞工曾因此受傷，僅有不到三成的勞工表示公司事後有提供補休或雙薪。

調查統計顯示，有高達九成三的勞工贊成防災假訂定，也有多達六成的資方表態支持。另外有八成五的企業表示若員工在颱風天上工，願意提供補休，有六成二願意給付雙倍薪水。

(中時 )

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