一上午3起事故 台鐵緊急復駛誤點惹民怨

2018年07月11日 14:18 中時 王思慧

瑪莉亞颱風來襲，北北基放假不同調，為讓通勤族能搭車上班，台鐵清晨宣布基隆＝新竹間區間車陸續復駛，卻高估路線巡查、列車調度等時間，且有路樹倒下、電線故障等事故，導致區間車誤點，許多人到車站卻等不到車，甚至出現誤點100分鐘，引起民怨。

台鐵原訂今日中午前多數列車停駛，沒想到台北市和基隆市昨晚10時宣布維持上班上課，讓不少基隆市民跳腳，火車停駛要怎麼上班，台鐵緊盯氣象局最新情資，確認風雨減弱後，應變中心今清晨3時許開會，清晨5時半宣布各列車提早恢復行駛。

西部幹線基隆=新竹間區間車自6時起陸續恢復正常行駛；對號列車6時55分復駛，東部幹線區間車則自上午9時起恢復正常行駛；對號列車上午10時11分起陸續恢復行駛。

但昨日有列車停駛後，停放在外地，上午除了要臨時把列車開回發車地，且司機員、列車長也需要時間報到，導致多數列車未能準點行駛，讓許多民眾無法順利搭車上班。

台鐵台北站站長黃榮華表示，為了旅客安全，清晨6時技術單位就去查路線，依照台鐵內部SOP，確認設備完好、行車安全才發車，絕不會貿然開車。上午民眾等不到車，原因是台鐵須巡軌完畢後才可放行。

黃榮華說，第一班區間車約上午7時從基隆開往新竹；新竹往台北6時許就發車並逐班行駛，其他區間車9時許也逐步恢復正常。

雖然台鐵復駛，因颱風過境，在一個上午就發生三起事故，先是豐原站疑似集電弓受損，電車故障；在台中=潭子間因西正線電車線故障，一度單線行車，沒想到豐原=潭子間東線電車線設備又故障，影響7列、延誤165分，約990人受到影響。在三貂嶺=雙溪，則是因邊坡樹木滑落致電車線故障、迴流線斷落，台鐵已緊急搶修，恢復通車。

(中時 )