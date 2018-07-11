柯P評新北放假是尾巴搖狗 羅智強反問：那些市民是狗？

台北市長柯文哲。(中時資料照)

友善列印
中時電子報

颱風瑪利亞襲台，台北市長柯文哲昨晚宣布台北今天正常上班上課，早上台北風雨轉弱，民意瞬間轉向，大讚柯文哲是第二個賴神。對於新北僅20%達標區域就做放假決定，柯文哲說「應該是狗搖尾巴，而不是尾巴搖狗，他覺得是戰略上的問題。」總統府前副秘書長羅智強問「柯文哲講的話很讓人不解，那些市民是狗，那些市民是尾巴？」

台北市長柯文哲因今日台北無風雨正常上班決定，被網友讚爆。媒體詢問此次北北基放假不同調是否影響未來三方的互信？柯文哲表示，不會啦，拉扯是他們去拉扯，他只做最後決定，柯文哲也為新北緩頰，他指出，新北幅員遼闊，從林口到貢寮要統一一套標準很難，重來一遍，應該說是放假，但濱海那幾個地區也許就例外，所以應該是狗搖尾巴，而不是尾巴搖狗，他覺得是戰略上的問題。

對於柯文哲的發言，總統府前副秘書長羅智強問「柯文哲講的話很讓人不解，那些市民是狗，那些市民是尾巴？」

羅智強說，民進黨的鄭文燦、林智堅、陳金德也宣布放假，柯文哲提都不敢提。為了要邊緣化姚文智，柯文哲在大群館打侯，颱風假又打朱，真的以為市民看不出來

一、昨天連台鐵都宣布，「今天中午前新竹到基隆區間車停駛」，火車都不能開了，要市民怎麼上班，停班課有錯嗎？

二、昨天七點、十點的氣象局預報，新北市會有九個行政區符合放假標準，佔新北市行政區數的三分之一，柯文哲說那這九區放假就好，這樣新北市還是一個城市嗎？　北北基是共同生活圈，這九區的市民上班可能在其他地方，如果其他同事要上班，職場實務，往往還是要硬著頭皮出門，徒增風險。

三、而且今天台北沒有風雨的原因，是因為昨天深夜颱風北漂20公里，這是預測必然存在的誤差，如果誤差轉個方向，變成是南漂了20公里呢？

四、從昨天的天氣預報來看，柯文哲、林右昌要選擇不放假，無可厚非，但是把颱風放假議題拿來政治操作，人格就有點低劣了。

新北市根據預報已達停班課標準，放假是應該的；但如果我是台北市長，昨天的情形，我也會宣布放假，因為我們不需要拿市民的福祉去「賭」。「放假」錯了是自己被罵，「不放」錯了卻是市民的生命可能面臨危險。

(中時電子報)

柯P神算？天氣風險公司透露瑪莉亞快閃關鍵

文章來源：羅智強臉書

北市》力挺管媽適任教長 姚文智… 瑪莉亞襲台 國軍今派遣1894兵力…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。