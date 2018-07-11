柯P評新北放假是尾巴搖狗 羅智強反問：那些市民是狗？

2018年07月11日 14:20 中時電子報 邱文秀

颱風瑪利亞襲台，台北市長柯文哲昨晚宣布台北今天正常上班上課，早上台北風雨轉弱，民意瞬間轉向，大讚柯文哲是第二個賴神。對於新北僅20%達標區域就做放假決定，柯文哲說「應該是狗搖尾巴，而不是尾巴搖狗，他覺得是戰略上的問題。」總統府前副秘書長羅智強問「柯文哲講的話很讓人不解，那些市民是狗，那些市民是尾巴？」

台北市長柯文哲因今日台北無風雨正常上班決定，被網友讚爆。媒體詢問此次北北基放假不同調是否影響未來三方的互信？柯文哲表示，不會啦，拉扯是他們去拉扯，他只做最後決定，柯文哲也為新北緩頰，他指出，新北幅員遼闊，從林口到貢寮要統一一套標準很難，重來一遍，應該說是放假，但濱海那幾個地區也許就例外，所以應該是狗搖尾巴，而不是尾巴搖狗，他覺得是戰略上的問題。

對於柯文哲的發言，總統府前副秘書長羅智強問「柯文哲講的話很讓人不解，那些市民是狗，那些市民是尾巴？」

羅智強說，民進黨的鄭文燦、林智堅、陳金德也宣布放假，柯文哲提都不敢提。為了要邊緣化姚文智，柯文哲在大群館打侯，颱風假又打朱，真的以為市民看不出來

一、昨天連台鐵都宣布，「今天中午前新竹到基隆區間車停駛」，火車都不能開了，要市民怎麼上班，停班課有錯嗎？

二、昨天七點、十點的氣象局預報，新北市會有九個行政區符合放假標準，佔新北市行政區數的三分之一，柯文哲說那這九區放假就好，這樣新北市還是一個城市嗎？ 北北基是共同生活圈，這九區的市民上班可能在其他地方，如果其他同事要上班，職場實務，往往還是要硬著頭皮出門，徒增風險。

三、而且今天台北沒有風雨的原因，是因為昨天深夜颱風北漂20公里，這是預測必然存在的誤差，如果誤差轉個方向，變成是南漂了20公里呢？

四、從昨天的天氣預報來看，柯文哲、林右昌要選擇不放假，無可厚非，但是把颱風放假議題拿來政治操作，人格就有點低劣了。

新北市根據預報已達停班課標準，放假是應該的；但如果我是台北市長，昨天的情形，我也會宣布放假，因為我們不需要拿市民的福祉去「賭」。「放假」錯了是自己被罵，「不放」錯了卻是市民的生命可能面臨危險。

(中時電子報)