瑪莉亞襲台 國軍今派遣1894兵力助災後復原

2018年07月11日 14:33 中時 楊佳穎

因應「瑪莉亞」颱風來襲，國防部指出，國軍11日派遣兵力1,894人（累計派遣兵力4,020人次）、輪車104輛、甲車4輛及膠舟4艘，除持續執行災害防救任務外，並協助宜蘭五結、新竹尖石、五峰、新北烏來、石碇、汐止、新店、萬里、平溪、雙溪等地區，執行市容整理、路樹清理及沙包撤除等災後復原工作。

國防部也強調，「瑪莉亞」颱風雖已逐漸降低對台灣地區影響，但國軍仍持續掌握「瑪莉亞」颱風最新動態，適時調整部署及災後復原兵力，全力協助地方政府執行災後復原工作，迅速恢復民眾正常生活。

國防部還說，參謀總長李喜明上將上午8時再次主持國防部災害應變中心管制會議，要求各單位持續掌握颱風的最新動態及可能帶來的災害，並在重視官兵安全的前提下，執行各項災害防救及災後復原工作。

此外，部長嚴德發亦於上午10時主持國防部災害應變中心管制會議，代表總統肯定各級部隊戮力協助地方政府做好鄉民撤離、物資運送、預置兵力等災防整備工作，體現愛民助民、守護家園的核心價值，同時指示各單位持續強化與地方政府協調聯繫，並要求第二、三、五作戰區、馬防部及東引指揮部，以大兵力、重點、集中運用方式，全力執行災後復原工作。

(中時 )