業者偷降速499方案被抓到？ NCC公布調查真相

499之亂，民眾瘋狂排隊搶辦。（資料照 王英豪攝）

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中時電子報
／綜合報導

5月初轟動全台的「499之亂」大家記憶猶新，當時各家門市全被塞爆，許多民眾不惜犧牲假日也要排隊申辦，不過就在這波499之亂風波結束後，就有許多民眾反映，用了499方案後，上網速度有變慢的感覺，對此國家通訊傳播委員會(NCC)著手進行調查，結果顯示電信業者並無對499方案與其他資費用戶有網速的差別待遇。

根據ETtoday報導，日前中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等業者推出了499 4G上網吃到飽方案，吸引了大批民眾申辦，不過就在499之亂落幕後，相繼出現民眾抱怨「網速疑似被降低」，對此，NCC表示，先前接獲不少民眾的申訴，進而啟動相關行政調查，就其申辦499方案與其他高資費上網吃到飽方案用戶，做隨機抽樣門號進行合約檢視，並依據3GPP發布的技術文件，檢視各業者機房系統中攸關用戶的「最大下載速率」、「網路資源分配優先度」等各項參數。

調查後結果顯示，電信業者並沒有對申辦499方案用戶與其他資費方案用戶有網速上的差別待遇，不過NCC指出為維護民眾上網速率和品質，會持續委外辦理行動上網速率量測，透過專業器材進行定點及移動量測，透過專業器材進行定點及移動量測，以公正、透明隻原則接露各業者行動上網速率資訊，以便提供消費者參考。

(中時電子報)

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