減重37公斤 女星胡小禎霸氣喊：姐就是美

2018年07月11日 14:50 中時 吳娮翎

胡小禎隨身必備美妝單品。（吳娮翎攝）

女星胡小禎減重有成，瘦下37公斤，她表示，這全是為了讓身體健康，採用健康瘦的方式，多運動、少吃含鈉食物，接下W.SHOW「植透肌面膜」代言展現美肌實力，她表示，不管是胖的自己，還是現在的自己，她都很有自信，對膚質超有自信，覺得「姐就是美」。

對於外界最好奇的減重訣竅，胡小禎說，真的沒有捷徑，就是運動，花了近兩年時間體脂從41%降低到25%。她表示，減肥不在人生計畫中，一開始是身體受不了了，全身經常性的痠疼，健康亮起警訊，從去年開始戒酒，讓身體休息，沒想到又突然得了腸胃炎，只能清淡飲食，想不到久了就習慣，也意外愛上運動，運動幾周後，愛上揮汗淋漓的感覺，她也特別呼籲，「不要歧視胖子。」

現在的她，不只固定運動，也會搭配不同的項目，來調整自己的體能，像是她最愛的飛輪，還有重訓、熱瑜珈等。現在的飲食習慣是每天下午5點半吃晚餐，晚上7點半會去上飛輪課，上課後就回家洗澡睡覺。她也提醒運動前後一定要吃東西，日常飲食少吃含鈉的食物，鈉容易讓身體水腫，像是麵線、紅豆水、運動飲料的鈉含量都很高，平常的她會多喝喝水或是椰子水，運動半小時內會喝含糖的優酪乳。

對保養有一套的她，也會把面膜跟爸爸胡瓜還有姐妹淘分享，接下美妝品牌W.SHOW「植透肌面膜」代言人，她說，自己對產品很挑，會先了解產品全成分，經過長時間試用才會推薦給粉絲，身為植透肌面膜的愛用者，她一天會使用1到2片面膜，就連出國也會勤敷面膜，有時候趕著拍戲，出門一邊開車一邊敷面膜，也會在片場與同劇女星分享，當然她也會送一些給爸爸胡瓜。

(中時 )