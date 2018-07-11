減重37公斤 女星胡小禎霸氣喊：姐就是美

胡小禎接下W.SHOW「植透肌面膜」代言展現美肌實力。（吳娮翎攝）

友善列印
中時
胡小禎隨身必備美妝單品。（吳娮翎攝）

女星胡小禎減重有成，瘦下37公斤，她表示，這全是為了讓身體健康，採用健康瘦的方式，多運動、少吃含鈉食物，接下W.SHOW「植透肌面膜」代言展現美肌實力，她表示，不管是胖的自己，還是現在的自己，她都很有自信，對膚質超有自信，覺得「姐就是美」。

對於外界最好奇的減重訣竅，胡小禎說，真的沒有捷徑，就是運動，花了近兩年時間體脂從41%降低到25%。她表示，減肥不在人生計畫中，一開始是身體受不了了，全身經常性的痠疼，健康亮起警訊，從去年開始戒酒，讓身體休息，沒想到又突然得了腸胃炎，只能清淡飲食，想不到久了就習慣，也意外愛上運動，運動幾周後，愛上揮汗淋漓的感覺，她也特別呼籲，「不要歧視胖子。」

現在的她，不只固定運動，也會搭配不同的項目，來調整自己的體能，像是她最愛的飛輪，還有重訓、熱瑜珈等。現在的飲食習慣是每天下午5點半吃晚餐，晚上7點半會去上飛輪課，上課後就回家洗澡睡覺。她也提醒運動前後一定要吃東西，日常飲食少吃含鈉的食物，鈉容易讓身體水腫，像是麵線、紅豆水、運動飲料的鈉含量都很高，平常的她會多喝喝水或是椰子水，運動半小時內會喝含糖的優酪乳。

對保養有一套的她，也會把面膜跟爸爸胡瓜還有姐妹淘分享，接下美妝品牌W.SHOW「植透肌面膜」代言人，她說，自己對產品很挑，會先了解產品全成分，經過長時間試用才會推薦給粉絲，身為植透肌面膜的愛用者，她一天會使用1到2片面膜，就連出國也會勤敷面膜，有時候趕著拍戲，出門一邊開車一邊敷面膜，也會在片場與同劇女星分享，當然她也會送一些給爸爸胡瓜。

(中時 )

新版花澤類爆假倒立 看周渝民當… 「鼠蹊部開放誇奬」 KIMIKO辣穿…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。