基隆》林右昌年出國15次 游淑慧諷：做完兩任可環遊世界

2018年07月11日 14:53 中時電子報 邱文秀

北北基放假拆夥，基隆市長林右昌今受訪時直指「我猜新北市長朱立倫人在國外，怕被罵，所以乾脆做出全新北市都放假的決定吧！」對此，國民黨北市議員參選人游淑慧在臉書發文，指林右昌一年出國15次，還被基隆市民開玩笑，「若當完兩任市長，大概已經可以環遊世界了！」這樣還敢嘴別人。但林右昌及基隆市政府都反駁過一年出國15次的傳聞。

基隆市長林右昌11日上午9時許在市府受訪時直指「我猜新北市長朱立倫人在國外，怕被罵，所以乾脆做出全新北市都放假的決定吧！」並堅稱自己尊重專業，做出該做的決定。

國民黨北市議員參選人游淑慧在臉書表示，每一次颱風天是否放假的決定都是對首長的一種考驗，因為市民的身家安全都在首長的一個決定中⋯但對於林右昌堂堂一個市長，像一個小屁孩一樣爭功諉過，利用颱風天，狂刷存在感的反應，實在無法苟同。

游淑慧說，前天，當柯文哲說要昨天10點才要宣布放假狀況、被罵得臭頭的時候，林右昌趕緊對「媒體」撇清說：他不知道這個決定。今天，他跟著柯文哲屁股後面，賭對了天氣，又得意洋洋地出來對「媒體」說嘴，還不忘虧一下朱立倫！

她表示，但真要去算「出國」經驗，林右昌應該是縣市首長之冠！大家有看過一個市長一年要出國15次！！15次是一個什麼樣的概念，平均一個月要出國一次，有時候還要兩次！基隆市民曾經開玩笑，他若當完兩任市長，大概已經可以環遊世界了！

游淑慧表示，而如果要算颱風天，不小心在國外的紀錄，林右昌也是成績彪炳。例如2017年尼莎颱風襲台來勢洶洶，林右昌卻以「外交處境艱難」為由，率童軍代表團出席蒙古亞太「大露營」活動。剛剛看電視，林右昌嘴自己專業決策很威時，但不要忘了桃園的鄭文燦、宜蘭的陳金德跟新竹市的林智堅⋯昨天晚上也都宣布同樣的決定！

她最後說，不管如何，你說朱立倫擔心被罵才放假，你呢？連被罵都不怕了，出國第一！

對於之前市議員韓良圻質疑林右昌一年出國15次新聞，基隆市政府曾發出新聞稿，公布林右昌自2014年12月25日就任後，「因公」出國參訪行程，2015年3次，2016年4次，2017年2次，合計9次，加上私人行程共14次，資訊均是公開，並沒有議員所說的15次。

韓良圻也曾在質詢時表示，先前絕對沒有跟媒體講林右昌一年出國15次，為此向林右昌道歉；林右昌也表示接受，高興地說「總算還我清白了！」

(中時電子報)