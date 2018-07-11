基隆》林右昌年出國15次 游淑慧諷：做完兩任可環遊世界

基隆市長林右昌（取自林右昌UChange臉書）

友善列印
中時電子報

北北基放假拆夥，基隆市長林右昌今受訪時直指「我猜新北市長朱立倫人在國外，怕被罵，所以乾脆做出全新北市都放假的決定吧！」對此，國民黨北市議員參選人游淑慧在臉書發文，指林右昌一年出國15次，還被基隆市民開玩笑，「若當完兩任市長，大概已經可以環遊世界了！」這樣還敢嘴別人。但林右昌及基隆市政府都反駁過一年出國15次的傳聞。

基隆市長林右昌11日上午9時許在市府受訪時直指「我猜新北市長朱立倫人在國外，怕被罵，所以乾脆做出全新北市都放假的決定吧！」並堅稱自己尊重專業，做出該做的決定。

國民黨北市議員參選人游淑慧在臉書表示，每一次颱風天是否放假的決定都是對首長的一種考驗，因為市民的身家安全都在首長的一個決定中⋯但對於林右昌堂堂一個市長，像一個小屁孩一樣爭功諉過，利用颱風天，狂刷存在感的反應，實在無法苟同。

游淑慧說，前天，當柯文哲說要昨天10點才要宣布放假狀況、被罵得臭頭的時候，林右昌趕緊對「媒體」撇清說：他不知道這個決定。今天，他跟著柯文哲屁股後面，賭對了天氣，又得意洋洋地出來對「媒體」說嘴，還不忘虧一下朱立倫！

她表示，但真要去算「出國」經驗，林右昌應該是縣市首長之冠！大家有看過一個市長一年要出國15次！！15次是一個什麼樣的概念，平均一個月要出國一次，有時候還要兩次！基隆市民曾經開玩笑，他若當完兩任市長，大概已經可以環遊世界了！

游淑慧表示，而如果要算颱風天，不小心在國外的紀錄，林右昌也是成績彪炳。例如2017年尼莎颱風襲台來勢洶洶，林右昌卻以「外交處境艱難」為由，率童軍代表團出席蒙古亞太「大露營」活動。剛剛看電視，林右昌嘴自己專業決策很威時，但不要忘了桃園的鄭文燦、宜蘭的陳金德跟新竹市的林智堅⋯昨天晚上也都宣布同樣的決定！

她最後說，不管如何，你說朱立倫擔心被罵才放假，你呢？連被罵都不怕了，出國第一！

對於之前市議員韓良圻質疑林右昌一年出國15次新聞，基隆市政府曾發出新聞稿，公布林右昌自2014年12月25日就任後，「因公」出國參訪行程，2015年3次，2016年4次，2017年2次，合計9次，加上私人行程共14次，資訊均是公開，並沒有議員所說的15次。

韓良圻也曾在質詢時表示，先前絕對沒有跟媒體講林右昌一年出國15次，為此向林右昌道歉；林右昌也表示接受，高興地說「總算還我清白了！」

(中時電子報)

速捐款600萬登日本熱門新聞 日網友讚台：交心的朋友

瑪莉亞襲台 國軍今派遣1894兵力… 新北放選舉假？李四川：我跟朱市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。