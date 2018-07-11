縣市不協調釀混亂 姚文智：市民便利幸福也是颱風假指標

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瑪莉亞颱風來襲，但周二下午4點停班停課引發交通混亂、周三北北基颱風假不同調，導致大量民怨。民進黨台北市長參選人、綠委姚文智今說，雙北決策不同步，外界可能再討論誰比較神、誰比較不神，但強調「颱風假應該納入思考，帶給每個市民安全感跟溫暖，這也是颱風假的指標」。姚說，今天的決策是縣市間合作不協調造成混亂，政治決策應要避免。

姚文智今出席新文化研習營演講，原本是要向學員談「國家首都的蛻變與重生」，但有臨時岔題談了引發民怨的颱風假。他說，柯市府昨宣布4點停班停課卻遭成大塞車，只能說是柯的好意，沒想到造成意外效果，強調颱風假是氣象專業，但應做政治決策。

姚文智受訪時表示，這次颱風雖然掃過台灣，但應該要謝天謝地，沒有對台灣造成災情，但若陷於颱風假放得「神不神」，就忽視了颱風假的意義。

他說，放不放颱風假超出氣象局的專業範圍，認為這是政治上需要協調的事情，「颱風假應該納入思考，是否帶能給每個市民安全感跟溫暖，這也是颱風假的決策重要指標」；縣市合作應該貫徹，否則颱風假共同生活圈不一恐造成各種不便。

媒體詢問姚，若他擔任台北市長，蘇貞昌任新北市長，仍發生放假標準不一該如何處理？姚說，雙北市很多事情需要步調一致，尤其交通生活往返是緊密連結，他相信自己跟蘇貞昌可以百分之百合作。

(中時 )

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