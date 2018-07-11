世足》天意顯示 法國又要奪冠了？

2018年07月11日 15:15 中時電子報 張達智

11日凌晨，法國1比0力克強敵比利時，殺進本屆俄羅斯世足冠軍賽。法國上次摘下世界盃冠軍是1998年，這也是他們唯一一座世界盃冠軍。然而相隔20年後，冥冥中諸多「巧合」顯示，「高盧雄雞」將奪下隊史第二冠？

巧合一

今晨法比大戰，法國致勝1球是由後衛烏姆提提（Samuel Umtiti）頭錘攻進。他成為本屆世足賽，法國隊第3個進球的後衛，前2人分別是帕瓦（Benjamin Pavard）和佛蘭（Raphaël Varane）。

巧合的是，這是繼1998年之後，法國隊再度有3名後衛在世足賽中進球。1998年進球的3名後衛分別是利扎拉祖（Bixente Lizarazu、布蘭科（Laurent Blanc）與圖拉姆（Lilian Thuram）。

法國前鋒吉魯屢屢錯失進球良機，本屆世足仍未進球。（路透）

巧合二

本屆法國隊陣中「超新星」姆巴佩(Kylian Mbappe)技驚四座，19歲的他個人獨進3球，毫無疑問是法國攻擊發電機。

相較之下，另一名前鋒吉魯（Olivier Giroud）顯得「超衰」，法比大戰中，他多次錯失進球大好機會，本屆世界盃吉魯已射門10次，但竟然1次射正球門範圍都沒有。本屆世界盃迄今有84名球員射門達6次或6次以上，吉魯是唯一一位沒有一次射正的球員。

很巧的，1998年法國冠軍隊伍中也有一名「超衰」前鋒古華治（Stephane Guivarch），肩負射門大任的他，整屆比賽0進球。

不管是否有「天意」加持，光憑實力，目前賭盤也最看好法國摘下俄羅斯世足冠軍。

(中時電子報)