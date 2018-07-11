慢遊高美濕地賞絕景 遊客服務中心將試營運

高美濕地遊客服務中心如海浪般，從平地而起，壯麗的景觀橋跨越120公尺寬的清水大排，是國內少見的雙弧曲線、雙斜張橋。（張清照服務處提供）

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高美濕地遊客服務中心將於7月下旬試營運，提供咖啡餐食等服務。（王文吉攝）
高美濕地遊客服務中心外的招潮蟹景觀藝術相當吸睛。（王文吉攝）
招潮蟹景觀藝術呼應高美濕地的自然生態。（王文吉攝）

高美濕地遊客服務中心將於7月下旬試營運，除提供咖啡餐食外，頂樓景觀平台還能看夕陽、風車。「今年暑假快來騎iBike吹海風！」台中市副議長張清照大力推薦高美海堤自行車道，以慢遊的方式，欣賞海天一色美景，吃喝玩樂花費不多，堪稱是CP值最高的玩法。

高美濕地每年吸引的遊客已突破百萬人次，還被國外網站票選為一生必遊一次的景點。前台中市議長張清堂、現任副議長張清照極力爭取多項建設，包括蜿蜒入海的木棧道、壯麗的景觀橋及遊客服務中心等陸續完工啟用。

高美濕地遊客服務中心為地上兩層的建物 ，外觀像海浪從平地而起的斜坡建築，戶外的招潮蟹和貝殼景觀藝術，呼應濕地生態。張清照指出，遊客服務中心面積達8.4公頃，市府建設局投入3.6億元經費興建，屋頂有景觀平台，可觀賞夕陽及風車，坡道下方規劃展示館、遊客資訊櫃台、體驗館及咖啡廳等，將陸續營運。

此外，「高美海堤自行車道」將於7月底完工啟用，海堤還有呼應濕地生態的彩繪。張清照推薦今年暑假不妨安排慢遊高美濕地，海堤騎iBike、吹海風看美景，再在到遊客服務中心用餐，花費不多，還可上景觀平台看夕陽，欣賞世界級美景，堪稱暑假CP值最高的玩法。

觀光旅遊局指出，「高美海堤自行車道」自番仔寮至遊客服務中心，總長1.8公里，原是堤頂人行道，將加大車道寬度，並設置欄杆，而地面的植草磚或格子磚，改成壓花地坪，美觀又好走，另外還進行彩繪，設置引道及楷梯。

(中時 )

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