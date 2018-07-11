全公司只有他1人颱風假上班 老闆驚：平常怎請那麼多人

全公司只有他1人颱風假上班 老闆驚：平常幹麻請那麼多人。上班示意圖，非當事人。（資料照 倪浩倫攝）

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中時電子報

雙北颱風假不同調，已造成住新北市、工作地在台北市的民眾相當困擾，除了抱怨聲四起，也在網路論壇上引發眾網友熱烈討論。11日當天要上班的網友表示，家住在台北的他今日到公司上班，沒想到全公司僅剩老闆與他一人，其他同事都放颱風假了。該網友表示，因為這次颱風假，居然讓老闆意識到「平常請那麼多人幹麻？」讓他擔心「颱風過後會不會有人遭到資遣？」

該位網友在《批踢踢》上分享，公司僅有6位員工，除了他以外皆為新北市市民，今天因為北北基颱風假不同調，造成只有他一人要上班，還只跟老闆一人共處一室！該網友形容「空氣中彌漫著恐怖的氣氛」。

該位網友表示，公司平時就不太忙了，結果更因為今天連許多客戶也放颱風假，因此連一通客戶電話也沒有，恐怖的是，老闆已經在統計客戶數量，可能在懷疑「平常請那麼多人幹嘛」。讓他苦笑稱：「瑪麗亞過後，會不會有人資遣....我再回報給大家 XD」

另外也有網友分享自己今天的上班情況，指出老闆竟然叫秘書一個一個打電話問，那些遵照颱風假標準沒到班的同事問緣由，該網友不禁為同事往壞處想，「看來這些同仁大概是黑了」，並且詢問「大家的老闆有愛在颱風天早點名的習慣嗎？」

PO文一出，許多網友紛紛有感而發，回覆「484該慶幸自己有來上班？」、「吐槽老闆問三小原因，還不離職」、「你快升官了，快發錢」、「實務上到底要怎麼確認員工居住地啊」。

(中時電子報)

文章來源：批踢踢

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