MLB》聽錯換投名字 印地安人大崩潰

2018年07月11日 15:39 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

印地安人救援投手歐泰洛，因為一個聽錯球員綽號的誤會，在比賽中意外登板救援。（資料照／美聯社）

美國職棒大聯盟印地安人、紅人一戰，印地安人先發投手包爾（Trevor Bauer）表現完美，主投8局零失分、飆12次三振，只要穩穩守好9局上，印地安人勝利就到手，沒想到牛棚大崩盤，被紅人打了11人次、狂拿7分，終場印地安人4：7遭逆轉，原因之一是聯繫換投時搞錯名字，賽後印地人總教練法蘭柯納（Terry Francona）扛下責任。

包爾投完9局後功成身退，9局上換艾倫（Cody Allen）來準備關門，沒想到艾倫一上來就投觸身球，之後雖然解決兩名打者，但也被敲出兩支一壘安打、一支二壘安打，紅人連得3分；接著一次故意四壞、一次保送，紅人攻佔滿壘，法蘭柯納決定換投。

這時出現一個問題，賽後法蘭柯納透露是溝通上的誤會，當時他打電話給牛棚要「OP」培瑞茲（Oliver Perez）準備上場，牛棚區的投手教練威利斯（Carl Willis）卻聽成「OT」歐泰洛（Dan Otero），法蘭柯納說：「當我看到『OT（歐泰洛的綽號）』走出閘門，我就知道出錯了，這不是我要換的投手。」

ESPN指出，歐泰洛突如其來的出賽，是他個人最近5天第4天出賽，對救援投手來說，是不太尋常的出賽量，他一上場就被之前對戰時4打數沒安打的紅人強棒瓦托（Joey Votto），打出清空壘包的二壘打、紅人再添3分，之後再靠一壘安打得到本戰最後一分。

威利斯賽後表示自己該為把「OP」聽成「OT」負責，「我出了包，派出錯誤的人，歐泰洛無法擋住紅人攻勢，他不是當時應該上場的正確人選。」威利斯並說，自己應該跟法蘭柯納再三確認，法蘭柯納則認為自己才該負全責。

(中時電子報)