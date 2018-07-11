瑪莉亞惹的禍？ 輕熟女防颱購物 長腿陷黑坑

2018年07月11日 15:55 中時 王文吉

警消鋸除殘餘鐵片，並敲除部分水泥，最後使用沙拉油潤滑，協助女子脫困。（王文吉翻攝）

女子在警消協助下順利脫困，幸好只有輕微擦挫傷。（王文吉翻攝）

道路側溝疑遭私設閘門，擋板遭人竊取，徒留孔洞造成女子誤踩受困。（王文吉攝）

水溝閘門孔洞約10公分寬，女子當時穿夾腳拖，不慎誤踩，右腳受困。（王文吉攝）

連鎖超市員工暫時以木板蓋住閘門孔洞，避免再有人誤踩受傷。（王文吉攝）

連鎖超市員工暫時以木板蓋住閘門孔洞，避免再有人誤踩受傷。（王文吉攝）

台中豐原32歲張女10日下午外出採買防颱儲糧，走路不慎踩入水溝閘門孔洞，整支腿卡在10公分左右的水泥縫內，動彈不得。警消獲報到場，先將鐵片鋸除，並利用沙拉油潤滑，不到10分鐘就救出女子美腿，幸好送醫救治，僅輕微擦挫傷。豐原區公所表示，經查該道閘門非公家單位設置，會立刻派工修補。

張女昨趕在瑪莉亞颱風來襲前，前往豐原區三民路連鎖超市購物，正要牽機車返家時，沒注意到水溝有孔洞，右腳直直踩入洞內，整隻腿卡住，動彈不得。消防隊員獲報到場，先鋸除殘餘鐵片，並敲除部分水泥，最後使用沙拉油潤滑，花了9分鐘，順利協助女子脫困送醫。

事後超市員工趕緊搬來木板將孔洞蓋住，以防再有人受傷。員工表示，受傷的女子應該是來購物防颱的，那個水閘門孔本來有塊擋板，不知什麼時候被偷了，才會害人踩空受傷。

豐原區公所農建課長陳益正表示，雨季、颱風來襲前，均會請清潔隊清除水溝雜物，經查豐原地區的道路側溝並沒有閘門設計，詢問當地里長也不知道，研判應是民眾私設，意外發生後，已通知包商儘速修補，也會協助受傷民眾申請國賠事宜。

(中時 )