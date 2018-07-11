瑪莉亞海陸警解除 各部會回歸常時應變機制

2018年07月11日 15:46 中時 王揚傑

瑪莉亞颱風於今（11）日下午2時30分解除海、陸警報，中央災害應變中心下午進行第7次工作會報後，各部會回歸平時應變機制，據統計，全台各地累積災情計630筆，仍有3千多戶停電、台北市8人輕傷。

中央災害應變中心指揮官、內政部長葉俊榮在裁示時，除指示各部會持續辦理颱風後續相關事宜外，另也聊起歷年擔任中央災害應變中心指揮官時的種種回憶，共發表了15分鐘的感性談話，不禁讓人聯想與內閣改組有關。

中央災害應變中心統計，目前仍有3435戶停電，分別位於台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣與連江縣，台電人員最快將於下午5時完成搶修，盡快於晚間11時前全數復電。交通部分，台鐵、高鐵與高速公路全線正常，僅剩省道一南投縣信義鄉的工務段因邊坡坍方，預計於下午6時前完成搶修通車。

截至下午2時，風災造成台北市8人輕傷，各地累積災情計630筆，多為路樹倒塌、停電、掉落物處理、路面積水、排水溝泥沙淤積等一般災情。

收容撤離部分新北市、桃園市、台中市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣等8縣市，累計最高開設54處收容處所，收容1060人。

中央氣象局表示，受颱風外圍環流影響，持續對宜花、馬祖、基隆、新北等5縣市發布大雨特報，目前馬祖仍有11級強陣風，民眾仍需密切注意。

(中時 )