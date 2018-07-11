有玄機？李艷秋：管碧玲被徵詢接教長藏7大訊息

民進黨立委管碧玲。(中時資料照,王錦河攝)

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中時電子報
／綜合報導

懸宕一個多月的教育部長職位，傳出民進黨立委管碧玲可能接任，引發網友熱議。對此，資深媒體人李艷秋說管碧玲被徵詢接教育部長，代表七大訊息，她直言「這個政府真的什麼事都幹得出來」。

昨天傳出民進黨立委管碧玲將接任，但隨後又有新聞指出黨內又打消這個念頭。國民黨立委柯志恩昨也表示，這則來去如風的新聞，曝露的不僅是蔡政府執政人才的山窮水盡，「而是整個教育界對民進黨已是敬鬼神而遠之，失望透頂了」。

李艷秋稍早在臉書發文指出，管碧玲被徵詢接教育部長，代表幾個訊息。包括一、教育部長的先決條件仍是「拔管」，找吳茂昆是因為他是拔管諮詢小組的成員，找管碧玲則是因為在拔管事件中她指責台大，痛斥大學非「獨立王國」，「用管媽拔管爺，符合獨派期待，是否符合教育界和家長的期待？不在考慮之列」。二、學界、教育界真的已經找不到人願意當砲灰了。三、選舉時，管媽的戰鬥力配合花媽站台，激情加悲情的女力，絕對是超級吸票機。

李艷秋接著表示，第四點為執政後，阿狗阿貓都分到位子，而高雄選區合併後立委少一席，為管媽安排出路，證明民進黨有情有義。五、管媽歷經選舉考驗，不至於再有偷拍或侵占別人專利之類的事被起底。六、既然管碧玲都能當教育部長，同層級的立委一拖拉庫，不用再擔心首長出缺的問題了。最後一點，李艷秋說這個政府真的什麼事都幹得出來！

(中時電子報)

文章來源：李艷秋的新聞夜總會臉書

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