台灣實質薪資停滯18年 逼百萬人赴陸賺高薪

2018年07月11日 15:59 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣人才真的在逐漸流失？根據行政院主計處總處最新推算，台灣人選擇到海外工作的第一名為大陸，再來才是東南亞、美國，主要是大陸薪資持續成長、台灣薪資停滯，兩岸薪資差距逐漸縮小，且台灣目前的實質薪資更是退回到18年前，根本沒有成長，促使更多台灣人才願意赴陸發展。

根據蘋果報導，人力銀行業者推估，若包含出國後再轉往大陸工作者，國人在大陸發展的人約有100萬人，且這些外派大陸的人才普遍認為「赴陸發展」最大加分是「增廣見聞、增加人脈」，且大陸企業也相當歡迎無工作經驗的台籍菜鳥西進，可以方便溝通、培養幹部。

根據行政院主計處最新推估，2016年國人到海外工作約有72萬8千人，8年增加1萬6千人，以每年增加1.4%速度成長。而海外工作的國人中，到大陸工作的有40萬7千多人，接著是東南亞的11萬1千多人，美國的9萬9千人。

另外，主計處統計，去年調薪廠商比例創下17年來新高，勞工薪資也節節上升，但考遇到物價因素，勞工的實質經常性薪資卻仍不入2000年的水準，勞動部也發現，去年全體新鮮人平均2萬7055元，創下調查以來新高，但大學以上起薪卻長期低於1998年水準，直到去年回升至2萬9922元，才終止倒退20年的低薪。

勞團則是認為，台灣人才持續外流主因為，國內就業環境不佳、長期低薪是主因，台灣勞工陣線秘書長孫友聯舉例，政府制定吸引白領外國人來台的薪資門檻為4萬7971元，但這個門檻仍停滯在2004年，更別提國內實質經常性薪資長期倒退。

(中時電子報)