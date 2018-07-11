胡勝正辭世 管中閔憶「在台學術生涯的一大轉折」

中經院董事長胡勝正。（資料照）

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中時電子報

中華經濟研究院董事長胡勝正昨（10）日病逝，各界備感哀戚。管中閔今（11）日在臉書致哀，並回憶當年受胡勝正的提拔，才離開台大教職而轉任中研院，是「在台學術生涯的一大轉折」，即使後來轉回台大，胡也樂於幫忙、擔任諮詢委員。

管中閔說，雖知道胡勝正近年身體不好，但真沒料到會遽然撒手人寰，今天驚聞辭世消息，至為感傷。

他指出，胡個性溫文爾雅，一直關懷也樂於提攜後進。「我回台後原在台大經濟系服務，就是應胡之邀轉任中研院經濟研究所（胡先生時為所長）。那時他剛爭取到國科會的社會科學研究中心設立於經濟所，遂囑我主持並規劃該中心的業務，那也是我回台後第一次參與學術行政工作。」

後來沒多久行政院改組，管中閔表示，胡受張俊雄院長之邀入閣任政務委員，於是所長出缺，經過半年遴選程序，改由他接任下一任所長。後因胡邀請，他也離開台大，轉任中研院，成為他在台學術生涯的一大轉折。

管中閔回憶，這麼多年，胡不論在朝或在野，都一直和所內同仁們保持密切聯繫，也支持大家舉辦的活動，比如說他2009年轉回台大，胡也樂於幫忙，擔任校內研究中心的諮詢委員，令人感念。

管中閔說，去年中研院經濟所慶祝55週年，胡勝正猶抱病參加，並與幾位卸任和現任所長留影，「如今斯人已去，我們這些後輩只能懷抱哀思，祝願胡先生離苦得樂，一路好走。」

(中時電子報)

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