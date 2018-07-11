忠明高中生暑期訪派出所 學生直呼：警察是超人

2018年07月11日 16:13 中時 張妍溱

台中市國立忠明高中為了讓學生深入瞭解生命教育課程，特別規劃一項「愛的實踐」計劃，讓學生利用暑假期間到不同的職場去體驗生命價值。4名高中一年級的學生特別選擇在暑假到市警二分局育才派出所進行訪問，接觸體驗「警察」工作辛苦，直呼：警察是「超人」。

忠明高中學生也感到很新鮮，對他們詳細解說警察的各項勤務，學生瞭解警察的工作內容後，穫益匪淺，覺得警察叔叔們都好親切，學生也大方分享自己平常觀察警察的心得及期許，最後還貼心的準備些飲品、餅乾及愛的感謝卡片，慰勞及感謝警察為治安及交通工作付出的辛勞。

育才派出所員警吳慶陽、王柏智對於4名高中生能利用暑假親自到各種職業場所訪問覺得感動，並向同學講述從警以來的趣事與難忘的工作經驗介紹基層警察在社會中所扮演的執法角色，真人實境的解說，讓學生真正認識如值班、勤區查察、守望、巡邏、備勤、臨檢等工作內容。

楊姓同學表示，曾有親戚報案狗吠妨礙安寧，報警後警方立即到場勸導告誡後改善，讓他覺得不管大小事，警察都會積極幫民眾解決問題；游姓同學說，親戚曾發生車禍，當下很慌張，警方到場協助處理車禍事故並擺放交通錐及指揮交通，讓他感到很安心，留下一個很特別的採訪經驗。

(中時 )