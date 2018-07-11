民進黨全代會 世足賽上身 候選人以足球員進場

2018年07月11日 16:18 中時 曾薏蘋

民進黨今召開中常會，通過以「改革挺下一代」為第18屆全代會大會主軸，由於15日登場的全代會，正逢世界杯足球賽冠亞軍賽，全代會開幕將以足球為主題，年底縣市長20位候選人共組「台灣隊」進場；選對會已在全代會後安排黨主席下鄉造勢。

此外，這次全代會將在圓山飯店舉行，有縣市長提名人聯合造勢，上午還特地邀縣市長提名人、立委、各黨部主委參與共識營活動，並取名為「改革政績一定營」。

發言人Kolas Yotaka說，黨代表可以拿到行動電源，雕刻每位黨代表名字，代表為台灣充飽電；總統看到行動電源，開心的說，「真的有我的名字耶！」

民進黨中常會今還通過全代會宣言及議程草案。發言人Kolas Yotaka表示，民進黨始終堅持要讓台灣人民幸福延續，執政縣市長擘劃施政藍圖落實施政，致力於讓各縣市人民的生活更美好，共同推動改革，來為下一代的台灣發展奠定基礎，讓我們一起「改革挺下一代」。

Kolas Yotaka還說，這次全代會開幕活動，以足球賽話題為主題，製作球員卡介紹候選人，展現「一個團隊、一個目標」，「球場即是戰場」的精神。執政縣市、非執政縣市以及六都縣市長提名候選人，就像球隊中不同位置的球員一一進場，接受黨代表鼓勵，大家團結、分工合作，各自在自己的位置上，為共同的目標努力。

Kolas Yotaka表示，全代會集體造勢後，除了縣市長候選人外，地方黨公職包括議員、鄉長、里長等都希望主席也能支持，所以會舉辦地方型的造勢。

由於這次全代會召開前，上午將邀請行政團隊、黨內立委、縣市長及地方黨部主委參加「共識營」，據了解，蔡英文日前邀請各縣市立委餐敘時，許多立委對於行政部門對政策說明不清頗有微詞，包括「空汙法」修法在網路上被渲染成「消滅老車、消滅老農」，軍人年金改革的「寄錯信」等離譜情事，立委都認為「錯到很難辯護」，希望這些事情不要再發生，蔡英文當場允諾在全代會當天舉辦共識營，所有立委暢所欲言，有什麼意見都可以提出來。

此外，會中通過向第十八屆第一次全代會推薦第十八屆仲裁委員名單如下：廖學興、郭吉仁、陳櫻琴、郭麗珍、吳景欽、洪偉勝、謝銘洋、黃帝穎、翁國彥、張政雄、陳繼盛。

(中時 )