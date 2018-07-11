行動支付寶受到花蓮東大門夜市攤商與附近商店青睞

2018年07月11日 16:09 中時 范振和

花蓮曾記麻糬公司配合經濟部中小企業處，派員在在夜市宣導行動支付服務作業的優點。（范振和攝）

花蓮東大門觀光夜市不少攤商擺放「e-Pay多元支付」設備，可支援跨境支付、電子支付等，是智慧觀光、刺激消費的新形式，附近曾記麻糬公司也藉著夜市眾多人潮，派員前往夜市宣導使用行動支付的好處。

「e-Pay多元支付」設備可支援信用卡、電子票證（Hap yCash）、跨境支付（支付寶與微信支付）與電子支付（LINE Pay、街口支付與Pi行動錢包），消費者不用帶現金可輕鬆逛街。

花蓮縣政府觀光處長彭偉族指出，透過新科技打造友善智慧觀光城市，一直是縣府努力的方向，因而，縣府率全台夜市之先，去年10月在遊客消費黃金帶的東大門夜市與鄰近商圈引進多元支付服務，有效提升觀光產值。

東大門觀光夜市裡的自強夜市一條街主委謝順泉指出，攤商只需裝設一台多元支付卡機，即可搞定所有消費行為，攤商不必拿錢找零，可減少食物汙染，消費者也只需信用卡、手機或電子票證即可購物，對雙方而言，是一種輕鬆、安全、衛生的消費保障。

花蓮曾記麻糬公司創辦人董椿隆看到夜市眾多人潮，加上最近縣府舉辦的「夏戀嘉年華」活動，帶進龐大追星族，因而配合經濟部中小企業處─擴大行動支付普及應用服務，也在夜市租攤推出【花蓮夏季戀甜心．行動支付五折送】，即日起至本月14日鼓勵現場使用行動支付者，立即享有多項名產優惠。

董樁隆強調，陸客銳減加上年金改革影響退休軍公教人員出遊意願，以及旅客養成的數位消費習慣，促使花蓮觀光產業發生質變，業者也必須轉型因應，才不致被潮流淹沒。

(中時 )