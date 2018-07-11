外長吳釗燮訪中南美2友邦 代小英表重視邦誼

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外交部今宣布，外交部長吳釗燮12日至17日訪問友邦薩爾瓦多及貝里斯，訪問期間，他均將向薩、貝兩國高層傳達蔡英文總統對彼此邦誼及雙邊合作關係的重視。

外交部指出，吳釗燮一行將於7月12日至15日訪問薩國，停留期間將會面總統桑契斯（Salvador Sánchez Cerén）、副總統歐帝茲（Oscar Ortiz），並拜會薩國國會議長吉哈諾（Norman Quijano）、外交部代理部長卡斯特內達等薩國政府首長及國會朝野領袖，就強化雙邊關係及未來合作計畫交換意見。

外交部說，吳釗燮將面致蔡總統親簽賀函予桑契斯，祝賀已故薩國天主教領袖、弱勢族群守護者羅梅洛真福品（Beato Romero）將於本年10月14日在羅馬封聖，並向薩國人民表達誠摯賀忱。

此外，吳釗燮亦將會晤中美洲統合體（SICA）秘書長席瑞索（Vinicio Cerezo），瞭解我國與SICA合作計畫推動現況，並主持本屆台灣獎學金計畫薩國受獎生頒獎典禮及視察我駐薩國大使館等。

外交部表示，吳釗燮一行將續於7月16日至17日間轉赴貝里斯訪問，期間將會見總理巴洛（Dean Barrow）、參議院議長鄭經緯（Lee Mark Chang）及眾議院副議長費加羅（Omar Figueroa）及艾林頓外長等政要，並視察我國駐貝國大使館。

外交部說，吳釗燮訪貝期間將接受艾林頓授贈貝里斯「卓越勳章」（Order of Distinction），以表彰吳對促進台貝政府與民間密切交流，以及鞏固兩國邦誼的卓越貢獻。

(中時 )

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