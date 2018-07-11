失智翁忘穿外褲又迷路　暖警即刻找到家人

92歲老翁忘穿外褲又迷路，中市警大墩所員警發現詢問，路人也來關心。（黃國峰翻攝）

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92歲老翁忘穿外褲又迷路，中市警大墩所員警即刻找到女兒，女兒激動擁抱父親，讓現場民眾為之動容。（黃國峰翻攝）

老人家下半身只穿一條內褲在路上走，台中警察局第四分局大墩派出所警員張書維擔任交通崗守望勤務時，發現老人家迷路，正欲通報同仁載回所內，突然想起所內剛好有民眾姚女報案找父親，馬上拍照傳回所，姚女一看果然是父親，趕到現場，激動的上前擁抱，讓現場民眾為之動容。

台中市警局第四分局大墩派出所員警張書維，日前正準備出交通勤務前時，同事告知有位姚姓女子剛至派出所報案，因其92歲的父親有重聽與失智症，只要他外出她必定陪同，當日因外出購買早餐，回家後就不見父親蹤影，急忙在住家附近尋找，但都找不著，請張員在外執勤時，幫忙注意。

張員於文心路、向上路值交通勤務時，看見一名老人家，柱著柺杖在向上路上緩慢的向文心路走來，再仔細一看老人家上半身穿著襯衫、但下半身卻只穿著一件四角內褲，於是上前問老翁：「老人家你為何只穿一條內褲？你叫何名字？住哪？」老翁看到警察就心慌說：「我想要回家！找不到路回家！」路人也紛紛上前關心。

見老翁年事已高，張員正欲請同仁開警車載回所內再來協助時，突然想起上午同事所提的失蹤案件，於是拍了張照片，傳回所內，請同事給姚女查看，姚女一看到照片，表示就是她的父親，馬上趕到現場，見父親安然無恙，激動的上前擁抱，讓旁人也深受感動，姚女也連聲感謝員警的幫忙，開開心心的帶父親回家。

大墩派出所所長周景彬呼籲，「家有一老，如有一寶」，家屬應

多關心高齡長者，必要時可在失智者身上掛上失智手環或褲子車縫姓名及聯絡資料，以便於確認失智者的身分，協助聯絡家屬。

(中時 )

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