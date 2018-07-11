前處長張戴佑辭世 AIT：我們永遠懷念他

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美國在台協會（AIT）今發布新聞稿表示，對前AIT處長張戴佑 (Darryl N. Johnson) 於2018年6月24日在華盛頓州西雅圖市辭世誌哀，並向家屬表示哀悼，「我們永遠懷念他」。

AIT指出，張戴佑擔任公職多年，包括曾於1996年到1999年間擔任美國在台協會處長，成就斐然。張曾任美國駐泰國與駐菲律賓大使、並於蘇聯解體後擔任美國駐立陶宛的首任大使。

AIT說，張戴佑一生備受同仁景仰愛戴。在取得華盛頓大學英國文學學士學位，並在明尼蘇達大學和普林斯頓大學深造後，他響應甘迺迪總統的號召加入和平工作團服務。不久後他就進入國務院，第一次的外派地點為印度的孟買。之後他也曾派駐香港、莫斯科、北京與華沙，並曾擔任國務院主管東亞暨太平洋事務的副助理國務卿。

AIT表示，張戴佑於1996年到1999年間出任AIT處長，時值美台關係的重要時刻，他的成就卓越。他一生對外界事物好奇與求知若渴，其積極任事解決問題的態度不曾稍減。張大使適逢尼克森總統打開中國大門，因此有機會在美中關係上扮演重要角色；他也有機會在蘇聯勢力解體前十年從事冷戰外交，並且見證1989年天安門事件與柏林圍牆倒塌。

AIT指出，他優異的外語能力讓他有機會於外派期間深入接觸駐在地的民眾，也因此有機會深刻了解並且傾力處理一般民眾真正關心的議題。

(中時 )

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