拍片遭反抗軍關切 《血琥珀》深入戰區擲2000多萬拍攝

2018年07月11日 16:31 中時 潘鈺楨

《血琥珀》描述緬北居民開採琥珀，脫離貧窮的故事。（海鵬提供）

去年獲選瑞士盧卡諾影展競賽的國片《血琥珀》，今在台北電影節放映。導演李永超出席映後座談時表示，由於緬甸戰事頻傳，過去從沒人能真正成功進入世界4大琥珀產地「昔漂貢礦區」拍攝，但他的緬甸同鄉、也是該片男主角李仕豪，卻義無反顧返鄉開設礦場，還豪擲2000多萬緬元一搏人生，勾起他拍攝該片的慾望，決定深入戰區、冒險拍攝琥珀礦區的現狀。

有情有義的是，李仕豪不僅大方出借礦場給李永超拍攝，更不惜冒著被反抗軍登門「泡茶」的風險，硬是用人脈將《血琥珀》的拍攝消息給壓下來，讓李永超能順利拍攝，也讓全球觀眾得以一探血琥珀背後不為人知的人生豪賭。

李永超作品大多關懷弱勢，常獲得國際肯定。為拍攝《血琥珀》他深入緬甸礦區，還做足功課，對琥珀開採及礦場分布瞭若指掌，讓礦場老闆李仕豪相當驚訝，冒著風險力挺他進礦場拍攝。不料李永超拍攝當下，烽火再起，反抗軍擔心機密外洩，下令閒雜人等離開，更嚴禁任何人攜帶攝影機，讓《血琥珀》拍攝工作一度中斷。這突如其來的命令讓所有人噤若寒蟬，不少礦工為避戰火趁夜離開，李永超來此拍攝之事更遭人舉發，引來全副武裝的反抗軍登門「泡茶」表達關切，幸好所有危機都被李仕豪一夫當關擋下，還出動人脈壓案，李永超才得以繼續留下，所有拍攝檔案也都完好無缺，幸運躲過一場浩劫。

這部冒生命危險拍攝的電影《血琥珀》，劇情描述男主角李仕豪為一圓致富美夢，從台灣返回緬甸密支那市「昔漂貢礦區」開採血琥珀豪賭人生。他砸下2000多萬緬元（約台幣60萬）開設新礦場，雇用當地原住民白牧等10多名礦工，在槍林彈雨中冒險開採血琥珀。幸運的李仕豪，果然很快挖到價值不斐的血琥珀，大發了一筆橫財。但為一圓更大夢想，他將賺得的錢又再全數押注其中，神秘的血琥珀卻從此未再出現。即使一切努力付諸流水，礦區枯竭加上戰事危急，李仕豪為不讓致富美夢功虧一簣，仍決定繼續賭上身家財產，全力開採、不獲不歸，並滿懷希望表示；「我（未來）的房子車子全都在礦洞裡」。

《血琥珀》劇情描述緬北居民渴望藉琥珀開採，來脫離貧窮、翻轉人生的故事。片中枕戈寢甲、朝不保夕的真實畫面，也成了緬甸近年兵連禍深的最強力見證。其中一顆長達12分鐘、一鏡到底「挑水走山路」長鏡頭的神來之筆，更讓盧卡諾影展總監馬可蘇奇（Marco Zucchi）不禁讚嘆能讓觀眾「宛如置身緬甸叢林」，對李永超的運鏡手法讚不絕口。為讓觀眾充分感受影片背景文化，電影《血琥珀》祭出好禮，將邀請觀眾親赴緬甸體驗，只要分享電影預告、為該片宣傳造勢，就有機會赴緬甸一遊。這部已入選瑞士盧卡諾影展、台北電影獎等7個國際影展的電影《血琥珀》，將於7月27日在台上映。

(中時 )