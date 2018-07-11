世足花絮》泰足球隊獲救 普巴：勝利獻給你們！

2018年07月11日 16:38 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

法國隊在2018俄羅斯世界盃足球賽4強賽，以1：0氣走比利時，睽違12年再度踢進世足冠軍賽，賽後中場大將普巴（Paul Pogba）興奮地在推特連發兩條文，並把勝利獻給先前受困洞穴的泰國青少年足球隊。

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong 🙏🏾 #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy — Paul Pogba (@paulpogba) 2018年7月10日

球隊暱稱是「野豬」的一支泰國青少年足球隊，13名教練加球員6月23日進入泰北的睡美人洞穴，因為下雨淹水受困洞中約兩星期，經過幾波救援行動，所有人員總算在10日全數獲救，目前在醫院休養，國際足總FIFA也計畫邀請他們到俄羅斯看世界盃，不過師生們因為身體狀況不佳作罷。

這個消息令許多人放下心中大石，救援期間阿根廷球星梅西（Lionel Messi）也拍攝影片為野豬隊加油，11日4強賽結束後，普巴透過推特放上野豬隊12名小球員的照片，並寫道：「這場勝利獻給今天的英雄，男孩們做得好，你們實在太強壯了。」

普巴沒有被勝利沖昏頭，透過推特表示：「贏球太美好，但這還不是終點。」

法國將在15日晚間11點和克羅埃西亞、英格蘭之間的勝方，爭奪本屆世足冠軍。

(中時電子報)