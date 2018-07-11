鹽酥雞吸油地雷第一名是它！熱量等於嗑整片雞排

鹽酥雞吸油地雷第一名是它！熱量等於嗑整片雞排。(本報系資料照/楊漢聲攝)

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中時電子報
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鹽酥雞是許多人的宵夜第一首選。(本報系資料照/葉里夫)

鹽酥雞是許多人的宵夜首選，而且現在菜單越來越多元，幾乎什麼都能變成炸物，不過在享受香酥脆口的同時，別忘了背後隱藏了驚人熱量。營養師提醒，有些看起來無害的食材，其實非常吸油，油炸後熱量竟然可暴增5倍，另外，麵製品由於本身極度吸油，銀絲卷油炸後，熱量幾乎相當於整片雞排！

根據由營養、運動、美容三大領域專家所組成的經營團隊【營養師帶你吃外食】報導，列出鹽酥雞各類菜單中，最容易被忽略的3種吸油食物：

1. 麵製品

鹽酥雞菜單中，銀絲卷被營養師選為最地雷的主食，因為麵製品極度吸油，經油炸後熱量快要和一份雞排相當！

2. 質地偏軟的蔬菜

由於軟蔬菜結構上較為疏鬆，因此非常吸油，油炸前後的熱量竟然可以超過5倍！如果想吃炸蔬菜，營養師建議，盡量選擇口感較硬的蔬菜，是比較健康的選擇。

3. 無骨肉類

大口吃無骨肉，無形中大約會比吃帶骨肉多攝取100–200大卡。由於帶骨肉在食用上比較費力，對於飽食中樞有更多刺激，讓我們容易感到飽足，也可以避免攝取過多的熱量。

營養師提醒，由於炸物含有大量油脂，沒有好好控制，一餐可能不小心就吃進1000至1500大卡，幾乎已達每日成人建議熱量的一半，如果再加上熬夜當作宵夜來吃，容易增加大腦壓力性荷爾蒙分泌，導致代謝脂肪能力降低，導致肥胖。

(中時電子報)

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