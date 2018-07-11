貧苦無國籍也無阻！能通5語言 洞穴13人脫困全靠他溝通

阿杜在獲救時滿臉笑容，開心用多國語言與救援人員溝通。(圖/美聯社)

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中時電子報

泰國一支足球隊上個月底受困清萊府睡美人洞中，困難的救援過程引發全球關注。終於在多方努力下於昨晚將13人全數救出，而在這場救援行動中，除了辛苦的救援人員之外，最大的功臣之一，正是受困其中的少年阿杜（Adul Sam-on），這個沒有國籍的佤族少年，沒有因為家庭貧苦而放棄學習，精通5國語言的他更是擔任受困者與救援人員的唯一溝通橋樑。

從泰國海豹突擊隊公布的影片中可見，阿杜在遇到救援人員後，儘管藏不住疲態但臉上仍堆滿了稚嫩的笑容。他也是受困的13人中唯一可以用順暢的英文，與最先發現他們的英國救難人員溝通，讓救難人員可以在第一時間得知重要資訊，那就是他們需要食物以及他們究竟受困了多少天。

來自泰國最北端的清萊府美塞（Mae Sai）的阿杜是名佤族少年，儘管他和大部分泰國籍的同齡足球隊少年一起在美塞踢球，但不同於他們的是，阿杜和他大部分的族人一樣，無法取得任何國家的公民證，只能在泰緬兩國穿梭。

泰國「野豬」足球隊少年受困山洞中被救援人員發現。(圖/美聯社)

阿杜的父母在他小時候將他偷渡到泰國，由一對教會牧師夫妻照顧，希望他可以脫離家庭貧苦又無受教於機會的困境。在課業上很爭氣的阿杜也積極向學沒讓父母失望，他的努力讓他能通多達5種語言，包括泰語、緬甸語、漢語、英語及佤族語，課業成績不錯的他也獲得學校免學費及免午餐費的待遇。

阿杜現在住在清萊府美塞與泰國、緬甸和寮國組成以惡名昭彰毒梟掌控的金三角地區相距不遠，這裡和泰國其他城鎮不一樣，八成不會是泰國政府宣揚政績以及宣揚逐漸縮小城鄉差距的地方，這裡的民眾也多對泰國政府感到不信任。

阿杜這次的受困也喚起了社會對偏鄉及少數民族教育問題的關注，除了阿杜之外，足球隊中還有2名少年以及足球隊的教練艾卡波（Ekkapol Chantawong）都是無國籍的少數民族。

艾卡波在年僅10歲時因父母和弟弟就病故而成為孤兒，之後被送到佛寺出家，一待就是10年，後來為了照顧生病的祖母還俗，並擔任這次受困足球隊「野豬」的足球隊助理教練。足球隊總教練稱讚他對隊上少年十分用心，甚至會挨家挨戶去接孩子來訓練，結束後再把他們送回家。

儘管這次足球隊受困外界有不少聲音將矛頭指向一的成人艾卡波，但一名脫困少年蓬猜（Pornchai Kamluang）的母親則表示，孩子能脫困艾卡波也是居功厥偉。有救援人員稱，艾卡波被發現時身體狀況很虛弱，因為他把僅有的食物與飲水都留給少年們，受困期間他也安撫少年們的情緒並降低眾人的活動量，保存體力等待救援。

(中時電子報)

文章來源：Stateless and Poor, Some Boys in Thai Cave Had Already Beaten Long Odds

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