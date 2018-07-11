全家都像動物！ 穿熊皮、魚缸泡澡甚至裸體相見

阿寶邀請陌生女子蘿拉假扮他的女友。（聯影提供）

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阿寶妹妹總是披著黑熊獸皮。（聯影提供）

曾以《三人冷水澡》勇奪2006年台北電影節國際青年導演最佳影片的導演安東尼寇迪耶（Antony Cordier），最新力作《阿寶動物一族》即將在台上映。電影集結《沒人愛小姐》莉蒂西亞杜希（Laetitia Dosch）、《印象雷諾瓦》克莉絲塔特瑞特(Christa Théret)、法國當紅炸子雞菲利斯莫阿提(Felix Moati)等人擔綱演出，在法國上映時口碑好評不斷、票房豐收。

《阿寶動物一族》故事講述返鄉參加父親再婚婚禮的阿寶，在路上邀請陌生女子蘿拉假扮他的女友，一同回家後才發現，經營動物園的阿寶一家，比動物還要狂野，彼此裸體相見不奇怪，媽媽被老虎吃掉也不稀奇，爸爸喜歡泡在魚缸治療皮膚病，阿寶愛聞女生的費洛蒙，成天穿熊皮的阿寶妹以為自己是隻熊，在常人眼裡看似荒謬的動物行徑，在這一家人中顯得毫不違和；隨著阿寶妹對蘿拉的敵意日益高漲、阿寶爸的婚前出軌，又面臨動物園瀕臨破產的危機，這家人之間的衝突與矛盾越來越深，每個人都有各自的棘手難題要解決，這場婚禮最後到底辦得成嗎？

在《阿寶動物一族》中，每個角色都擁有鮮明可愛的性格，展現出的動物面也都相當討喜，即使是最微妙的亂倫情愫也是如此，導演巧妙借用童話《驢皮公主》的故事去處理阿寶兄妹的禁忌關係，片中阿寶妹妹總是披著黑熊獸皮，是為了掩蓋住自己的美麗與氣味，變得不再吸引人，保護自己陷入愛上對方的亂倫慾望；導演安東尼寇迪耶精湛的執導功力功不可沒，精準拿捏大眾喜劇與藝術電影的界線，讓這部大膽結合動物與人的瘋狂喜劇，具有高度的原創性，注入滿滿的浪漫愛情與親情元素，成功賦予這幅「動物全家福」強烈旺盛的生命力。《阿寶動物一族》將於7月20日全台上映。

(中時 )

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