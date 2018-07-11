靜宜大學獲《遠見雜誌》評選「全國六所具超強特色大學」

2018年07月11日 16:46 中時 陳世宗

《遠見雜誌》公布2018台灣最佳大學排行榜，靜宜大學以優異表現脫穎而出進入全國前30強，名次躍進幅度全國第一獲頒「最佳進步獎」；同時名列文法商類大學全國第9、私校第5，與清大、成大等校並列為「6所具超強特色大學」。

《遠見》今年也針對國際化程度、社會影響、學術成就、教學表現和推廣及產學收入等5大構面進行評估，靜宜同樣表現傑出。

靜宜在「國際化程度」全國排名第7，「國際學生數比」與「本國學生出國交流人數」高居全國第4；「國際教師數比」及「國際合著論文比」也名列前茅；「教學表現」指標的註冊率、修讀校際選課人次及年度增加經費等多項評比表現不凡。各項指標優異表現，是該校辦學品質及國際競爭力最佳保證。

校長唐傳義說，靜宜連續12年榮獲教育部「獎勵大學教學卓越計畫」、「107年度高等教育深耕計畫」補助，名列綜合型私立大學第6名。104至106學年更獲得「弱勢學生學習輔導補助計畫」私校最高補助。在教育部「學海計畫」補助學生出國研修，及國外專業實習金額，也名列全國前茅。

唐傳義說，靜宜致力整合人文與科技，以教學創新為目標，並以議題為導向，不侷限於單一領域。例如資訊學院與農試所合作「農業風水師」，讓農友知道什麼時候種何種農作物最適宜，該校在沒有農業或醫學等科系背景下，也能跨領域在各項重要競賽中獲得好成績。

靜宜大學成立「閱讀書寫暨素養課程研發中心」，創新推動「閱讀與書寫」課程，讓學生不受限於學科框架中，能將專業知能融入敘事力；創新與傑出表現獲教育部肯定，成為全國典範，協助其他學校推動閱讀書寫課程。

近年AI科技發展如火如荼！靜宜也推動各系所利用AI解決問題，例如法律系運用AI找出判決書重點，幫助學生法律學習，還有文本分析、閱讀、理解、管理，甚至個案等，都可運用AI產生效果及獲得進步。該校並與長庚大學合作，發展「AI研究中心」；另與北醫合作結合AI與物聯網，發展睡眠與呼吸健康照護網。

唐傳義強調，培育學生的核心素養，使其具備敘事力、資訊力及國際移動力等跨域知能，讓學生擁有國際視野、專業力得以發揮，以因應快速變遷的環境與未來，是靜宜大學「優質」的關鍵。

(中時 )