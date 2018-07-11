暑期花蓮好好玩 住房率回升超過7成

2018年07月11日 16:48 中時 張祈

眾星雲集的夏戀嘉年華，實力派歌手輪番上陣，天天都有破萬人次朝聖。（花蓮縣政府提供）

花蓮翰品酒店適逢成立8周年，推出多項優惠好禮，並與伴手禮業者合作推出「翰品曾棒」聯名商品。（張祈攝）

理想大地渡假村，趁暑假推出兒童理想駕訓班，名車列席讓小朋友輕鬆開名車。（張祈翻攝）

花蓮震後第一個暑假，觀光業加速回溫，為期8天8夜的花蓮夏戀嘉年華，幾乎天天吸引上萬名遊客前往，鄰近的東大門業者忙到手軟，住宿業暑期住房率每天皆有7成以上住房，飯店業者看準暑期親子出遊市場，紛紛祭出好康優惠，增設親子遊程，搶食為期兩個月的暑假大餅。

暑假的花蓮好好玩，白天有知卡宣綠森林親水公園可戲水，佔地占地3公頃的親水設施，設有六大主題設施，開放民眾免費入園，舉辦六年來入園人次年年破十萬，還有有「紅面鴨FUN暑假活動」，整點上演日間韻律噴泉秀，月中起還加碼閃耀鴨鴨夜光秀及「奇萊傳說III夜之谷」水舞劇場。

晚間活動首選由眾星雲集的夏戀嘉年華，實力派歌手輪番上陣，首日就吸引2萬5千人朝聖，天天都有破萬人次，且活動地點就在東大門夜市旁邊，填飽肚子不用擔心錯過歌手的好聲音。

觀光處長彭偉族指出，縣府結合業者推出「花蓮住2晚、好禮10選1」及「花蓮旅遊季，拍照留言抽獎趣」活動，提高旅客入住花蓮意願，截至目前來客數，比預期的還要高。

「暑期遊客回溫很有感！」翰品酒店花蓮總經理唐玉書說，暑假兩個月幾乎天天滿房，花蓮翰品酒店適逢成立8周年，推出多項優惠好禮，包括住宿抽大獎、旅客身分證有5個8，就可享有用餐5折優惠，此外，還增設「復古童玩區」，並與在地伴手禮業者合作，「翰品曾棒」聯名商品，以花蓮富里米製成米香伴手禮。

位在花蓮壽豐鄉的理想大地渡假村，則成立兒童理想駕訓班，專為2至8歲孩童設計的「超跑賽車場」，名車列席讓小朋友輕鬆開名車，其中親子考照駕訓體驗，讓小朋以學習交通知識，又能享受奔馳在賽車場或園區的快感。

(中時 )