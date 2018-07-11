金酒歡樂籃球夏令營 SBL球星跨海陪你玩

2018年07月11日 16:47 中時 李金生

金門縣府祕書長林德恭（右四）和金酒董事長呂瑞泰（左四）和鄉鎮首長一起為學校籃球推廣活動加油打氣。（李金生攝）

籃球是金門的「縣球」，金酒公司將於7月30日至8月3日舉辦金酒籃球隊學校推廣活動與「金酒歡樂籃球夏令營」，邀請SBL金酒籃球隊跨海指導，繼續扎根地區學子籃球運動。

金酒公司指出，金門在軍管時期的軍民籃球大賽，高水準激烈戰況至今仍為老一輩球迷津津樂道，近年來年輕好手輩出，包括李伯倫、許智超、楊哲宜、陳靖寰、張容軒、羅鈺群、陳鑫堯等名將，相繼在國內籃壇寫下發光發熱的紀錄，至今也仍有多人馳騁SBL球場。

金酒為繼續扎根地區學子籃球運動，今年暑假再規畫於7月30日到8月3日，同步展開學校籃球推廣活動與籃球歡樂夏令營活動。

其中，金酒籃球隊學校推廣活動由地區學校推薦人員報名參加，在金門農工、金城國中和烈嶼國中籃球場同步開課教學。

另於金門縣立體育館辦理為期5天，分成國小組、國中組與高中大專組共200人的金酒籃球夏令營。活動採網路報名方式，聘請SBL金酒籃球隊教練與球員指導學員籃球技巧，期待為促進基層籃球盡一分力量，也發掘在地優秀籃球人才。

相關活動資訊詳見金酒公司官網，諮詢專線082-352307。

(中時 )