去年每天車禍死傷1084人 酒駕致死首度低於百人

友善列印
中時

國內近來發生富少駕駛超跑失控、造成2死3傷等多起重大死亡車禍，肇事者雖然事後相當自責，但仍無法挽回罹難者的寶貴性命及家庭。根據警政署統計，去年警方共受(處)理道路交通事故29萬6826件、死傷人數計39萬5715人，平均每天就發生813件、死傷1084人。警方並分析事故發生原因及特性，以做為未來勤務規畫依據。

警方表示，道路交通事故是指駕駛汽車或動力機械在道路上行駛，致有人受傷或死亡、或致車輛、動力機械、財物損壞之事故，分為A1類(造成人員當場或24小時內死亡)、A2類(造成人員受傷或超過24小時死亡)及A3類(僅財物損失)等3類。警政署都慧要求各單位積極防制道路交通事故發生，賡續交通工程改善追蹤、擴大交通安全宣傳及強化各項交通執法，並定期分析檢討轄內交通事故案件，找出易肇事路段與時段，作為勤務規劃依據。

警方指出，自2014年起配合交通部陸續推動「全國道安扎根強化行動計畫」等作為，2015年起肇事件數及受傷人數已轉呈緩降趨勢。去年肇事件數29萬6826件，較前年減少8730件，受傷人數39萬4198人，較前年減少9708人。

去年道路交通事故肇事原因，以「未依規定讓車」5萬8145件(占19.59％)居首，「轉彎(向)不當」4萬1859件(占14.10％)次之，「違反號(標)誌管制」2萬4,218件(占8.16％)居第3。

肇事車種以機車15萬5669件(占52.44％)最多，自用小客車9萬1762件(占30.91％)居次；若以各車種的肇事率觀察，營業用途的大客車每萬輛430.16件最高、營業小客車次之，肇事率遠高於自用小客車及機車；肇事時間以上下班時段「6-10時」及「16-20時」較多，合占50.62％。

警方表示，近6年酒後駕車肇事件數，由2012年的1萬115件，逐年下降至去年5039件，降幅達50.18％；酒駕受傷及死亡人數亦逐年下降，去年酒駕受傷6160人、死亡87人，較2012年大幅減少6033人(-49.48％)及289人(-76.86％)，其中，酒駕致死人數更是首度低於100人。顯示警方秉持「酒駕零容忍」的原則，每月持續規劃全國同步取締酒駕專案，及不定期展開酒駕大執法等防制作為已見成效。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

奪命長下坡大車追撞 快車道外線… 中市追加預算94億前瞻計畫達44億…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。