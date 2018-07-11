颱風天上工雙薪補休？資方若不給仍難依法處罰

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李宜秦

北北基颱風假不同調，雖然勞基法「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，希望僱主給予颱風天出勤的勞工雙薪、補休或提供交通津貼，然而實際情況多數勞工都未獲得這些待遇，勞動部謝倩蒨司長表示目前法律僅能呼籲僱主顧慮勞工安危，但仍無實際罰則處罰僱主。

颱風假不同調讓許多民眾左右為難，有民眾在網上發文表示公司內幾名同事因居住在新北市而缺勤，但老闆仍一個一個撥電話請他們上工；還有住新北、在出版業工作的民眾因今日缺勤，主管卻要求他以特休假扣，讓他非常憤怒。

第一銀行工會理事長曾小玲表示昨日收到不同調通知後，各分行主管都已事先聯絡同仁，若無特別嚴重狀況者請他們至分行上班，並提供雙薪或補休等補償，因此銀行營運狀況正常。但有在銀行工作的民眾表示雖然高層指示「若銀行可正常運作或家中有幼兒需要照顧者就能放假」，但上班人數不足，根本沒人敢放假。

另外不同調原因，讓某些公司上游放假、下游上班，有網友發文表示因為許多客戶放假，整天閒得不得了，還有做網拍業的民眾說，因為沒上班的同事負責客服前端工作，導致負責客服後端的他根本無事可做。

北市教育局學前教育科科長吳文誌表示今日公私立幼兒園營運狀況尚屬正常，因為前一天都有及早因應、調派人力，他說會對勞工做出雙薪或補休等相應補償。中山公托中心也表示人力沒有問題，營運狀況順暢。

對於資方認為一切安好、勞方只能忍讓上班的狀況，勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨表示在「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」內規定有提到，希望僱主能給予颱風天上工的勞工加給薪水、補休、提供交通協助等補償，但對於違反這些規定的資方仍無處罰措施。

(中時 )

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