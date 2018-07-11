美媒爆：北韓曾威脅以色列 不給3百億就賣伊朗飛彈

北韓先前向金正恩展示自家的洲際彈道飛彈。（圖/美聯社）

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中時電子報

據以色列國土報（HAARETZ）報導，檯面上看似沒有接觸的以色列和北韓，被踢爆在1999年時曾有一段神秘的互動，平壤（Pyongyang）當局曾威脅以色列，並給它兩個選擇：若不給10億美元（約305億台幣）的現金，他們將向以色列頭號敵手之一的伊朗出售飛彈製造技術。這個祕密，據傳是由當年會議上的翻譯官、目前脫北至南韓的北韓前駐英公使太永浩（Thae Yong Ho）說出，讓北韓的核武交易更加使人摸不著頭緒。

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《華爾街日報》（WSJ）報導，1999年、仍是由金正日（Kim Jong-il）掌權的北韓，祕密地與以色列安排了一場在瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）舉辦的會談，由雙方駐瑞典大使進行會談。但以色列似乎並不理會北韓的威脅，沒有答應支付那10億美元（約305億台幣）的鉅款，相反地還改以糧食和經濟援助，換取平壤不向伊朗出售飛彈與核武技術的承諾。

北韓領導人金正恩（圖左）與美國總統川普（圖右）於新加坡會面。（圖/美聯社）

當年的與會人之一、前以色列駐瑞典全權公使班阿米（Gideon Ben Ami），日前也在電視專訪時透露，1999年當時共與北韓外交人員會面了3回，但以色列從沒有答應支付任何費用。但對此傳聞，不僅以色列政府否認且拒絕回應，伊朗官方也表示，他們從未與北韓商議過購買核武技術一事；而南韓大使館與外交部，至今也拒絕對此消息做出表態或回應。

一轉眼19年過去了，北韓的核武和長程飛彈問題，依舊是東北亞地區的一大火藥庫。而先前看似出現「和平曙光」的板門店會議與川金會，善意似乎全留在了新加坡，美國與北韓之間的態度、作法和矛盾又重新浮現，也更讓外界好奇，南韓與美國當初到底給了怎樣的好處，是否也和被「解密」的那場會議一樣，用金援來防堵金正恩（Kim Jong-un）的作為？

(中時電子報)

文章來源：North Korea Reportedly Asked Israel for $1 Billion in Cash to Halt Missile Sale to Iran

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