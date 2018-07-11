連戰明率團訪京 「盼五項願景精神重振、兩岸和平」

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旺報

國民黨前主席連戰將於明天（12日）率團前往北京訪問。連辦11日下午發布新聞稿表示，此行是應大陸有關方面邀請，預訂與中共中央總書記習近平、政協主席汪洋等高層人士會見對話。連戰認為，兩岸關係再度陷入不確定、不穩定，甚至緊張狀態，期盼2005年的「五項願景」精神能夠獲得延續及重振，以維護兩岸和平、共同發展，保障台灣民眾的安全、尊嚴與福祉。

新聞稿提到，連戰2005年赴陸的「和平之旅」，曾經達成國共兩黨正式和解，發布「兩岸和平發展五項願景」，讓台灣民眾在兩岸對立衝突之外，有選擇和解合作的機會，化解當時一觸即發的台海危險局勢，其後，更開創了前所未有的兩岸關係和平發展局面。

如今，兩岸再度陷入不確定、不穩定甚至緊張狀態，連戰期盼，「五項願景」精神能夠獲得延續及重振，以維護兩岸和平、共同發展，保障台灣民眾安全、尊嚴與福祉。

連戰此行，在北京還將出席由兩岸和平發展基金會和海峽兩岸關係研究中心合辦、兩岸各界人士百餘人參加的座談會，並發表講話。

據新聞稿稱，連戰一行全團共50多位，包括林豐正、蔣孝嚴、郁慕明、林炳坤、江啟臣、吳清基、蔣根煌、林伯豐、淨耀法師、明光法師、蕭景田、林文瑞、郭泰源、黃平洋、楊鑫坤等。

(旺報 )

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