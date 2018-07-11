就戰鬥位置！ 許宇甄回任國民黨雲縣黨部主委輔選張麗善

2018年07月11日 17:01 中時 周麗蘭

國民黨雲林縣黨部前主委林文進請辭，與張家關係密切的前主委許宇甄12日將回任。許宇甄輔選過張麗善的歷任立委選舉、本屆縣長選舉，原本就是張的左右手兼閨密，張榮味入獄後，許宇甄輔選張麗善的角色將更吃重。

林文進上月底以完成階段性任務為由請辭獲准，即盛傳曾任主委許宇甄將接棒，原因是許熟稔地方選舉，與黨內人士都熟悉，輔選張榮味、張麗善、張嘉郡、張榮麒經驗豐富。

張榮味10日報到入監，許宇甄輔選張麗善的角色更不可或缺，12日將由黨秘書長曾永權布達，期在戰倒數4個月快速整合凝聚泛藍士氣。

張麗善表示，許宇甄對黨務系統與人脈都熟悉，前主委林文進離職時，很多人推薦她，看中她輔選駕輕就熟，不須再磨合。

縣議會議長沈宗隆議長表示，許宇甄在雲林政壇經營20多年，對基層選舉生態了解，身段柔軟，很貼近民意，她接任縣黨部主委是很恰當的人選，對國民黨選情有加分作用，他舉雙手贊成。

國民黨縣議會總召李明哲表示，許宇甄擔任主委時與議員的溝通最緊密，與友黨議員連繫也頗受好評，非常歡迎她回任領導縣黨部。

許宇甄曾擔任婦聯會雲林分會總幹事、主委長達16年，與婦女團體關係密切，現任青埔文教基金會董事，她曾於2015年3月接任縣黨部主委，是雲林縣政壇第一位女性黨部主委。

(中時 )