駭客入侵 想賣美MQ-9死神無人機敏感資料

2018年07月11日 17:05 中時電子報 楊幼蘭

美國波士頓網路情報資訊公司「未來紀錄」（Recorded Future）網路安全調查人員的新研究顯示，一名駭客侵入美國空軍上尉的電腦，竊取了有關無人機的敏感資料。

據CNN新聞網10日報導，儘管這些文件並未列為機密，但卻涵蓋了MQ-9A無人機相關工作人員的私人名單，還有維修與所用的材料。

而取得「死神」無人機相關資料的駭客試圖在「黑網」(Dark Web)，也就是未被搜尋引擎列入索引的網路地下市場，出賣相關資訊。

「未來紀錄」證實了文件的真實性，而研究人尋線找到張貼在訊息版和論壇上的訊息，看到駭客在和有意的買方討論交易。駭客告訴研究人員，他們在沒找下個目標時，很喜歡看無人機影片。

研究人員說，儘管這些資訊並非機密，可是一旦落入敵方手中，就有可能取得相關技術的管道，並窺得「死神」無人機的罩門。

「未來紀錄」說，美國聯邦調查局（FBI）正在進行調查，而研究人員相當確信，駭客來自南美。不過，FBI既沒有證實，也沒有否認相關調查，而美國空軍也沒有立即回應。

最近駭客攻擊事件層出不窮，不久前《華盛頓郵報》（Washington Post）曾披露，一名美國海軍約聘人員暴露了大量有關潛艇與水下武器的敏感資料。而美國官員認為，竊取資料的是中國。

據稱五角大廈每天要遏阻數以千萬計數位攻擊，以防機密資料被駭。

(中時電子報)