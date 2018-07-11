中市追加預算94億前瞻計畫達44億 盼以創造性財政加速台中蛻變

2018年07月11日 17:18 中時 陳世宗

財政局長林顯傾指出，這次追加94億多元中，前瞻計畫預算達44億元，除中央補助款市府編列配合款12億多元。（陳世宗攝）

市議員李中要求將中央未全額補助的墊付款約25億3200萬元，需送交議會審查才能支用。（陳世宗攝）

台中市議會11日舉行第2屆第14次臨時會，財政局長林顯傾指出，這次追加94億多元中，前瞻計畫預算達44億元，除中央補助款市府編列配合款12億多元。市議員李中要求將中央未全額補助的墊付款約25億3200萬元，需送交議會審查才能支用。市府表示，一切依法辦理。

財政局長林顯傾、主計處長蔣建中，11日報告今年度第一次追加減預算案編製情形。蔣建中說，今年度第一次追加減預算案中，歲入淨追加63億5776萬7000元，歲出淨追加94億7345萬8000元，歲入歲出短差31億1569萬1000元，全數以賒借收入彌平。

市議員楊正中、李中、黃馨慧等關心這次追加減預算，預計賒借31億元，憂心公共建設經費是否會受到影響。林佳龍說，林顯傾經歷12任市長，對中市財政十分瞭解，信任他對財政收支調度的專業。中市現處於「囝仔轉大人」大建設階段，如不給中市營養，何時才能蛻變長大！

市議員李中、劉士州、顏莉敏、陳政顯等發言說，要求市議會應依照100年所做的決議，將中央未全額補助的墊付款約25億3200萬元，送交議會審查才能支用，不可按往例由議長決行與出具公文。

市議員何敏誠、江肇國、曾朝榮認為，依各機關單位預算執行要點第44點規定，經上級機關核定補助款所使用支出，本來就可以引用墊付程序，根本沒有違法；這項決議自100年至今都未曾執行過，前市府做法也跟現在一樣，既然市議會100年所做成決議與法律要點相抵觸，應依照位階較高的法律要點。

議長林士昌最後裁示，針對市府非中央全額補助的墊付案，應先暫緩執行，本會期納入實質審查，請市府儘速補正相關說明；待議員審查通過始能動支；至於100年議會所做成的決議是否需修正，將再討論研商。市府表示，尊重議長、議會及各黨團意見，一切依法辦理。

(中時 )