台南一中環島車隊躲颱 疾騎夜宿沙鹿高工

沙鹿高工校長許耀文在校門口歡迎他南一中的學弟們抵達。（王文吉攝）

友善列印
中時
沙鹿高工童軍社學生以歌舞歡迎南一中環島車隊。（王文吉攝）
南一中單車環島隊受到沙鹿高工熱烈歡迎。（王文吉攝）
沙鹿高工校長許耀文送沙鹿名產肉角及台中市出產的水蜜桃、水梨給南一中的學弟們。（王文吉攝）

台南一中單車環島車隊第7天行程經過北台灣，遇到瑪莉亞颱風進逼，29名師生加快腳程，提早抵達沙鹿高工避風雨。也是南一中校友的沙鹿高工校長許耀文表示，他很佩服學弟們勇於挑戰自我，今年年初得知這次要改變騎乘路線時，他便立刻表達接待意願，希望藉此促進高中與高工間的社團交流。

29名參與單車環島活動的南一中師生，7月4日從台南出發，10日下午3點半左右，車隊浩浩蕩蕩抵達沙鹿高工，比預期傍晚6點抵達時間提早了2個半小時。南一中校長張添唐說，為避開颱風趕路，加上順風助騎而提早抵達。

曾入選全國十大績優學校的沙鹿高工童軍社代表學校接待遠道而來的南一中師生，校長許耀文贈送沙鹿名產肉角、台中市出產的水蜜桃、水梨給學弟們品嚐。剛參加完全國童軍大露營的童軍社學生，和南一中參加環島的學生，彼此交換放暑假以來這10天的精彩點滴。

南一中學生分享說，環島旅程碰上下雨、烈日、颱風，騎到腳痠「鐵腿」，幸好沿途許多民眾給予加油鼓勵，加上大伙彼此互相打氣，才得以繼續往「完騎」的目標挺進。許耀文回憶說，他就讀南一中、彰化師範大學都加入合唱團，留下難忘回憶，並學習到團隊合作的寶貴經驗，所以他非常鼓勵學生參加社團活動。

南一中師生環島行程總共9天，校長張添唐全程帶著學生們到8個合作學校的教室夜宿，在沙鹿高工住宿一晚之後，11日一早便按原定行程，清晨7點準時出發繼續南騎。

(中時 )

中市追加預算94億前瞻計畫達44億… 佛心運將! 中市運將吳堃朋撿到30…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。