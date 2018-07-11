台南一中環島車隊躲颱 疾騎夜宿沙鹿高工

2018年07月11日 17:18 中時 王文吉

沙鹿高工童軍社學生以歌舞歡迎南一中環島車隊。（王文吉攝）

南一中單車環島隊受到沙鹿高工熱烈歡迎。（王文吉攝）

沙鹿高工校長許耀文送沙鹿名產肉角及台中市出產的水蜜桃、水梨給南一中的學弟們。（王文吉攝）

台南一中單車環島車隊第7天行程經過北台灣，遇到瑪莉亞颱風進逼，29名師生加快腳程，提早抵達沙鹿高工避風雨。也是南一中校友的沙鹿高工校長許耀文表示，他很佩服學弟們勇於挑戰自我，今年年初得知這次要改變騎乘路線時，他便立刻表達接待意願，希望藉此促進高中與高工間的社團交流。

29名參與單車環島活動的南一中師生，7月4日從台南出發，10日下午3點半左右，車隊浩浩蕩蕩抵達沙鹿高工，比預期傍晚6點抵達時間提早了2個半小時。南一中校長張添唐說，為避開颱風趕路，加上順風助騎而提早抵達。

曾入選全國十大績優學校的沙鹿高工童軍社代表學校接待遠道而來的南一中師生，校長許耀文贈送沙鹿名產肉角、台中市出產的水蜜桃、水梨給學弟們品嚐。剛參加完全國童軍大露營的童軍社學生，和南一中參加環島的學生，彼此交換放暑假以來這10天的精彩點滴。

南一中學生分享說，環島旅程碰上下雨、烈日、颱風，騎到腳痠「鐵腿」，幸好沿途許多民眾給予加油鼓勵，加上大伙彼此互相打氣，才得以繼續往「完騎」的目標挺進。許耀文回憶說，他就讀南一中、彰化師範大學都加入合唱團，留下難忘回憶，並學習到團隊合作的寶貴經驗，所以他非常鼓勵學生參加社團活動。

南一中師生環島行程總共9天，校長張添唐全程帶著學生們到8個合作學校的教室夜宿，在沙鹿高工住宿一晚之後，11日一早便按原定行程，清晨7點準時出發繼續南騎。

(中時 )